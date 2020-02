Ataque jihadista mata 30 na Nigéria

Pelo menos 30 pessoas morreram no domingo à noite (10), em um ataque jihadista em um povoado perto da capital do estado de Borno, Maiduguri, no nordeste da Nigéria, onde o grupo Estado Islâmico da África Ocidental (ISWAP) está presente.

Os insurgentes "mataram nada menos que 30 pessoas, a maioria passageiros que viajavam pela estrada entre Maiduguri e Damaturu, e incendiaram 18 veículos", informou em comunicado Ahmad Abdurrahman Bundi, porta-voz do governo local.

Segundo ele, "muitas mulheres e crianças também foram sequestradas".

O ISWAP é uma facção do grupo armado Boko Haram que se dividiu em 2016. É particularmente ativo no nordeste da Nigéria, perto do Lago Chade, na fronteira com o Níger.