Falta de neve afeta famoso festival de esculturas de gelo no Japão

Todo o ano, milhares de turistas se reúnem no festival de neve na cidade japonesa de Sapporo, atraídos por suas grandes, complexas e efêmeras esculturas de gelo, mas, nesta edição, há um problema: falta de neve.

Com as altas temperaturas, que os amantes do festival atribuem à mudança climática, os organizadores se viram obrigados a trazer a neve em caminhões de distantes localidades.

"Esta falta de neve é inédita", afirma Yumato Sato, um dos encarregados de organizar este festival.

Normalmente, são usadas 30.000 toneladas de neve para as esculturas, que vão desde a representação de personagens animados até corridas de cavalos.

"Temos de trazer neve de lugares aonde nunca tínhamos chegado antes", como Niseko, uma localidade a cerca de 60 quilômetros de Sapporo, famosa estação de esqui.

A isso, acrescenta-se o problema de que, para as esculturas, é necessário usar uma neve bem limpa.

"A neve não deve ter impurezas, porque isso pode fazer as esculturas se romperem", explica.

A inédita falta de nevadas este ano no Japão obrigou várias estações de esqui a fecharem suas pistas. Segundo veículos da imprensa local, pelo menos 25% das 400 estações analisadas se viram obrigadas a suspenderem suas operações.

As nevadas em Sapporo caíram pela metade da média habitual, segundo o observatório local da Agência Meteorológica do Japão.

As altas temperaturas derreteram a neve em meados de dezembro. Os termômetros devem continuar marcando níveis superiores à média.