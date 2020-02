Confira os ganhadores nas principais categorias do Oscar 2020

"Parasita" foi o grande vencedor da 92ª cerimônia de entrega do Oscar, celebrada neste domingo (9), levando estatuetas em quatro das seis categorias a que estava indicado: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original.

Confira a seguir a lista dos ganhadores do Oscar 2020, na cerimônia celebrada no Teatro Dolby, em Hollywood Califórnia.

Melhor filme:

"Parasita"

Melhor diretor:

Bong Jon Hoo, "Parasita"

Melhor ator:

Joaquin Phoenix, "Coriga"

Melhor atriz:

Renée Zellweger, "Judy"

Melhor ator coadjuvante:

Brad Pitt, "Era uma vez... em Hollywood"

Melhor atriz coadjuvante:

Laura Dern, "História de um Casamento"

Melhor animação:

"Toy Story 4"

Melhor roteiro original:

"Parasita", Bong Joon-ho, Han Jin-won

Melhor roteiro adaptado:

"Jojo Rabbit", Taika Waititi

Melhor figurino:

"Adoráveis Mulheres"

Melhor edição de som:

"Ford vs Ferrari"

Melhor mixagem de som:

"1917"

Melhor filme internacional:

"Parasita" (Coreia do Sul)

Melhor animação curta:

"Hair Love"

Melhor curta-metragem:

"The Neighbor's Wind"

Melhor documentário:

"Indústria Americana"

Melhor documentário curta:

"Learning to Skateborad in a War Zone (If You're A Girl)"

Melhor trilha sonora:

"Coringa" - Hildur Guonadottir

Melhor canção:

"(I'm Gonna) Love Me Again", de "Rocketman"

Melhor fotografia:

"1917"

Melhor montagem:

"Ford vs Ferrari"

Melhor design de produção:

"Era Uma Vez... em Hollywood"

Melhor maquiagem:

"O Escândalo"

Melhores efeitos visuais:

"1917"