Com uma apresentação da cantora Janelle Monáe, a 92º edição dos prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood começou neste domingo (9) com 24 estatuetas para o melhor do cinema.

A cerimônia será marcada pela falta de diversidade entre os indicados, sem mulheres na categoria direção e apenas uma atriz negra, Cynthia Erivo, nas categorias de interpretação entre colegas brancos.