Comunicado do Business Wire :GSMA

A GSMA sabe que o Coronavírus criou perturbações, especialmente a expositores e participantes de todo o mundo, incluindo os 5-6.000 (5-6%) que frequentam a China historicamente. Nossa simpatia se destina a todos os afetados. Somos gratos pelas medidas preventivas adotadas por nossos expositores chineses, principalmente a ZTE e a Huawei. Hoje, a GSMA está avançando conforme o planejado e sediará o MWC Barcelona de 24 a 27 de fevereiro de 2020. Embora a GSMA confirme que alguns grandes expositores decidiram não comparecer este ano com outros ainda contemplando os próximos passos, continuamos a ser mais de 2.800 expositores.

Além de todas as medidas de saúde e segurança adotadas, as autoridades de saúde espanholas, as parcerias da cidade anfitriã, outras agências de destaque e a GSMA estão cooperando. A GSMA está tentando assegurar aos participantes e expositores que sua saúde e segurança são nossa principal preocupação, com as seguintes medidas adicionais sendo implementadas:

-- Todos os viajantes da província de Hubei não terão acesso ao evento*

-- Todos os viajantes que estiveram na China precisarão comprovar que estiveram fora da China 14 dias antes do evento(carimbo de passaporte, certificado de saúde)

-- A projeção da temperatura será implementada

-- Os participantes deverão se certificar de que não entraram em contato com ninguém infectado.

Enquanto um planejamento adicional estiver em curso, continuaremos monitorando a situação e adaptaremos nossos planos segundo os desenvolvimentos e conselhos que recebermos. Estamos enfrentando uma situação em constante evolução, que exigirá rápida adaptabilidade.

As medidas implementadas incluem:

-- Programa de limpeza e desinfecção aprimorado em todos os pontos de contato de alto tráfego, por exemplo áreas de alimentação, superfícies, corrimãos, WCs, entradas / saídas, telas táteis públicas, etc., junto com o uso de materiais e produtos corretos de limpeza / higienização

-- Maior suporte médico no local - dobro em relação ao ano passado

-- Campanha de conscientização via online bem como compartilhamento de informações e sinalização no local

-- Disponibilidade de materiais de higienização e desinfecção para uso público

-- Conscientização e treinamento a todos os funcionários sobre medidas preventivas pessoais padrão, por ex. higiene pessoal, frequência de uso de produtos de higienização / desinfecção, etc.

-- Recomendação aos expositores sobre a implementação de limpeza e desinfecção eficazes de estandes, escritórios, além de orientações sobre medidas de higiene pessoal e comportamento preventivo comum

-- Diretrizes de saúde pública e comunicação de recomendações a hotéis em Barcelona, transporte público e privado, restaurantes e locais de alimentação, varejo, etc.

-- Instalação de nova sinalização no local, lembrando as recomendações de higiene aos participantes

-- Implementação de um protocolo de desinfecção e troca de microfone a todos os palestrantes

-- Comunicação de recomendações a todos os participantes para que adotem uma 'política de não aperto de mão'

-- Serviço médico e de segurança por telefone 24 horas a todos os participantes, operacional de 12 a 29 de fevereiro de 2020. Este número aparece na parte de trás dos crachás, no aplicativo do evento e na sinalização ao redor do local.

Entendemos que, em uma entrevista coletiva na sexta-feira, 7 de fevereiro, o ministro da Saúde, Alba Vergés, explicou que a região da Catalunha não é uma zona de risco à saúde pública. O Ministro da Saúde declarou que "o sistema de saúde catalão está preparado para detectar e tratar o coronavírus, e dar a resposta mais adequada, sendo que isto deve ficar claro aos participantes do MWC Barcelona", disse Vergés.

Na mesma linha, o Secretário de Saúde Pública, Joan Guix, observou que a Catalunha está acostumada a receber continuamente milhares de visitantes da região e reiterou sua confiança na prontidão e capacidade de resposta das regiões. Guix descreveu as medidas que a Agência de Saúde Pública da Catalunha havia implementado e que o Ministério da Saúde espanhol estava em constante comunicação com todos os órgãos relevantes. Isto inclui a Diretoria Geral de Turismo e Hotéis, centros de saúde públicos e privados, o consulado chinês e a GSMA.

Por fim, o chefe do Serviço de Medicina Preventiva e Epidemiologia do Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, enfatizou que "não estamos em uma situação excepcional e nosso sistema de saúde está pronto". O comunicado de imprensa pode ser encontrado aqui: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/382568/verges-catalonia-is-prepared-to-detect-and-treat-novel-coronavirus

A GSMA exorta fortemente os expositores e participantes a implementarem diretrizes e protocolos adequados, conforme sugerido pela OMS e outras autoridades de saúde, a fim de conter e reduzir qualquer propagação adicional do vírus. A saúde e a segurança de nossos expositores, participantes e funcionários são de suma importância.

Mais atualizações da GSMA, respostas às perguntas mais frequentes e um resumo das medidas implementadas estão em nosso site e podem ser encontradas em www.mwcbarcelona.com.

*Por evento, significando que são cobertos o MWC Barcelona, Four Years From Now (4YFN), xside e YoMo

Recomendações atualizadas da OMS podem ser encontradas aqui: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance e o comunicado de imprensa mais recente publicado pela OMS aqui: https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov).

