Regime sírio prestes a controlar rodovia estratégica em Idlib

As forças do regime sírio estão prestes a recuperar a integralidade de uma estrada estratégica na região de Idlib, no noroeste do país, a última fortaleza sob controle rebelde e jihadista, informou uma ONG neste domingo.

Cinco civis foram mortos em ataques aéreos no sudoeste de Aleppo e sul de Idlib, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH). Três deles morreram em incursões russas, disse a ONG.

A rodovia M5, uma das maiores do país, liga Aleppo, a segunda maior cidade da Síria e o antigo centro econômico do país, com Damasco, a capital.

Essas duas cidades estão sob controle do governo, mas não a totalidade do caminho que as une.

Apoiado pela força aérea russa, o governo de Bashar Al Asad lançou em dezembro uma nova ofensiva contra Idlib, a última grande fortaleza dos rebeldes, matando mais de 300 civis, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), que levou mais de meio milhão de civis a deixar suas casas, disse a ONU.