O Irã lançou neste domingo "com sucesso" um satélite no espaço, mas não conseguiu colocá-lo em órbita, anunciou um porta-voz do ministério da Defesa, citado pela televisão estatal.

"O (lançador) Simorgh lançou com sucesso o satélite Zafar ao espaço, mas o lançador não atingiu a velocidade necessária para colocar o satélite na órbita desejada", disse Ahmad Hosseini, segundo a emissora de televisão.