Irlanda conta seus votos após eleição legislativa apertada

A Irlanda começou neste domingo a fazer a contagem de votos das eleições legislativas celebradas na véspera, cujo resultado se anuncia muito apertado para o atual primeiro-ministro Leo Varadkar, ameaçado pelo crescimento do partido republicano Sinn Fein.

A contagem começou às 09H00 (horário local), mas, com um sistema complexo de apuração, os resultados podem demorar muito para serem conhecidos.

Segundo uma pesquisa de boca de urna do Ipsos MRBI, que tem uma margem de erro de 1,3%, o partido de centro-direita do chefe de governo Leo Varadkar, o Fine Gael, lideraria o resultado, com 22,4%, à frente do partido republicano Sinn Féin (22,3%) e de outro grande partido de centro-direita, o Fianna Fail (22,2%).