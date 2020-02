Tempestade Ciara atinge o oeste da Europa

Voos cancelados, balsas imobilizadas entre França e Inglaterra, partidas de futebol adiadas na Bélgica: a tempestade Ciara atinge neste domingo o noroeste da Europa, especialmente a Inglaterra, onde teme-se inundações e falta de energia.

Na França, cuja costa e região norte estão particularmente expostas, 35 departamentos estão em alerta laranja e a população foi orientada a evitar áreas florestais, a costa e navegar.

No Reino Unido, os mais afetados por esta tempestade de inverno, transporte aéreo, ferroviário e marítimo tiveram que ser interrompidos devido a chuvas muito fortes e rajadas de vento de mais de 130 km/h.

O Serviço Meteorológico Britânico (Met Office) impôs em partes da Inglaterra e do País de Gales alerta laranja por causa dos ventos .

O Met Office alertou que as residências provavelmente serão afetadas, devido a quedas de energia e inundações, sublinhando o perigo de objetos arrastados pelo vento.

Na cidade escocesa de Perth, três pessoas ficaram feridas quando parte do telhado de um bar desabou.

Dezenas de voos foram cancelados e a British Airways propôs a seus passageiros que viajam de ou para Londres adiar suas viagens neste domingo. A Virgin Atlantic também cancelou vários de seus voos do aeroporto de Heathrow, em Londres, o maior do país.

A Network Rail, proprietária da rede ferroviária britânica, aconselhou a não viajar de trem neste domingo, a menos que seja "absolutamente necessário", alertando que o tráfego poderá ser perturbado até segunda-feira de manhã.

- Balsas no porto -

As balsas que navegam no Canal da Mancha entre Calais (França) e Dover (Inglaterra) foram interrompidas neste domingo "até novo aviso".

Ciara também causou o adiamento de vários jogos de futebol no Reino Unido, além da partida Escócia-Inglaterra no torneio feminino de rugby das Seis Nações, bem como corridas de cavalos.

Os parques reais estão fechados e a rainha Elizabeth II não compareceu à tradicional missa dominical em Sandringham, sua residência no leste da Inglaterra.

Na Irlanda, além do alerta laranja com risco de inundação nas áreas costeiras, cerca de 10.000 residências, fazendas e empresas estão sem eletricidade.

Em Galway (oeste), a cerimônia de lançamento da cidade como Capital Europeia da Cultura 2020 foi cancelada na noite de sábado, e a companhia aérea Aer Lingus indicou possíveis atrasos e cancelamentos de voos.

O transporte aéreo também foi afetado na Bélgica, com o cancelamento de cerca de sessenta voos para ou do aeroporto de Bruxelas.

Em Bruxelas, os parques permanecerão fechados nesta domingo e segunda-feira e a liga de futebol belga anunciou o adiamento das partidas programadas para o dia.

No Luxemburgo, as escolas vão ficar fechadas na segunda-feira, com o anúncio de uma forte tempestade para este domingo.

Ventos de até 140 km/h são esperados no norte da França.

As autoridades instaram a população a limitar suas locomoções e a evitar áreas de floresta devido ao perigo de queda de árvores.

Da mesma forma, também pediu que evitem o litoral devido a uma eventual ressaca. E em toda a região estão previstos "distúrbios nas redes de transporte interurbano e escolar".