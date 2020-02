Boca-de-urna mostra empate técnico entre 3 partidos na Irlanda

Pesquisa de boca-de-urna indica que os três principais partidos da Irlanda estão tecnicamente empatados, todos com 22% dos votos, após a votação de ontem. Os números, caso confirmados, representam um desafio para o partido centrista Fine Gael, do primeiro-ministro, Leo Varadkar.



Para governar, Varadkar terá de negociar uma coalizão com o também centrista Fianna Fáil. As duas siglas devem se juntar para evitar um governo do Sinn Féin, partido de esquerda com membros ligados ao Exército Republicano Irlandês (IRA).



Para o cientista político da University College Cork, Jonathan Evershed, o Fianna Fáil e o Fine Gael terão um longo processo pela frente.



"Tanto o Fianna Fáil quanto o Fine Gael descartaram a coalizão com Sinn Féin, mas enfrentarão uma grande pressão agora para evitar isso", afirmou. "Com base nos primeiros números, não há caminho para o governo que não envolva trabalhar com o Sinn Fein de uma maneira ou de outra."



A pesquisa foi conduzida pela Ipsos MRBI, sob encomenda das TVs RTE e TG4, do jornal Irish Times e da University College Dublin. A apuração começou hoje e deve durar dois dias. Fonte: Associated Press.