Espanha confirma segundo caso de coronavírus

O Centro Nacional de Microbiologia da Espanha confirmou na manhã de hoje um segundo caso de coronavírus no país, reporta a mídia espanhola.



O paciente é um dos quatro membros de uma família britânica residente em Palma, na ilha de Mallorca. Ele está isolado em um hospital da cidade. A Espanha é um dos oito países europeus a registrar casos de coronavírus.



Apesar dos casos europeus, o surto está concentrado na China. De acordo com a Comissão Nacional de Saúde chinesa, o coronavírus já matou 811 pessoas no país e em seus territórios. Há 28.942 casos suspeitos. Ontem, a doença ultrapassou o número de vítimas causadas pela epidemia de SARS, em 2003. (Equipe AE)