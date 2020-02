Sem alívio à vista

Funcionários vestem roupas especiais de proteção para transportar resíduos médicos de uma ala em isolamento em hospital da Índia (foto: AFP)



Apesar de todos os esforços das autoridades chinesas e da Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de casos do novo coronavírus segue aumentando. E ultrapassando barreiras. Um norte-americano de origem chinesa se tornou a primeira vítima de morte estrangeira da enfermidade, que já matou mais de 720 pessoas na China e já tem casos confirmados em outros 27 países, situação que levou Hong Kong a impor uma quarentena drástica ontem para tentar conter a epidemia.

O novo coronavírus infectou mais de 34.500 pessoas e matou 722 na China continental (que exclui Hong Kong e Macau), anunciaram ontem as autoridades de saúde.

Um norte-americano morreu em Wuhan, epicentro da epidemia na China, afirmou a embaixada dos EUA, no que parece ser a primeira morte confirmada de um estrangeiro causado por essa epidemia. Conforme explicou em comunicado o Ministério da Saúde chinês, a vítima era um cidadão americano de 60 anos de origem chinesa.

Além disso, um japonês de 60 anos, suspeito de estar infectado com o coronavírus, também morreu em um hospital de Wuhan, anunciou o Ministério das Relações Exteriores do Japão. “É difícil estabelecer com certeza a causa de sua morte”, disseram autoridades médicas da China em comunicado.

Na sexta-feira, a OMS havia afirmado que o número de casos do novo coronavírus na China estava “se estabilizando”, mas já ressaltava que era muito cedo para saber se o vírus havia atingido seu pico. “Houve uma estabilização no número de casos relatados por Hubei”, o epicentro do surto de vírus na província central da China, disse na ocasião Michael Ryan, diretor do Programa de Emergência em Saúde da OMS.

A epidemia, entretanto, continua a se espalhar para fora da China continental e até agora mais de 320 casos de infecção foram confirmados em outros 27 países. A América Latina e a África continuam sendo regiões livres do novo coronavírus até agora. Todos os mortos pela epidemia estão na China continental, com exceção de duas vítimas registradas em Hong Kong e nas Filipinas.

Em número de mortes, o saldo total já está próximo ao da epidemia de síndrome respiratória aguda grave (Sars), que matou 774 pessoas em todo o mundo entre 2002 e 2003, embora especialistas tenham avisado que esse novo coronavírus é menos letal.





MEDIDA DRÁSTICA A expansão da epidemia levou as autoridades de Hong Kong a aplicarem, desde ontem uma quarentena drástica de duas semanas àqueles que chegam da China continental. Os que não respeitam essa ordem de confinamento em hotéis ou residências particulares podem ser condenados a até seis meses de prisão.

As medidas de isolamento também permanecem em vigor em muitas cidades chinesas, onde dezenas de milhões de pessoas permanecem trancadas em suas casas. A metrópole de Xangai, de 24 milhões de habitantes, considerada o pulmão econômico da China, exige a partir de hoje o uso de máscara em locais públicos.

Durante uma visita a Wuhan semana passada, o vice-primeiro-ministro Sun Chunlan ordenou que as autoridades locais tomassem medidas “em tempo de guerra” e pediu, inclusive, que procurassem na cidade por habitantes com febre. A cidade e a província de Hubei, da qual Wuhan é a capital, estão isoladas do mundo há duas semanas por um cordão sanitário.





CRUZEIROS BLOQUEADOS Além de Hong Kong, muitos países reforçam as medidas que aplicam contra pessoas da China e desaconselham viagens para o país, para onde a maioria das companhias aéreas internacionais já parou de voar.

Além disso, milhares de viajantes e tripulantes permanecem confinados em dois cruzeiros na Ásia. No Japão, o número de pessoas infectadas no cruzeiro Diamond Princess atingiu 64 casos ontem, incluindo um cidadão argentino. Cerca de 3.700 pessoas a bordo permanecem trancadas nas cabines.

Em Hong Kong, 3.600 pessoas sofreram o mesmo destino no cruzeiro “World Dream”, onde oito passageiros tiveram casos confirmados. O Japão proibiu que outro navio de cruzeiro atracasse porque há um passageiro com suspeita de infecção a bordo.

Grupo de 'repatriados' ficará confinado 18 dias em acomodações da base de Anápolis (foto: Dida Sampaio/Estadão Conteúdo)

Brasileiros resgatados da China chegam ao país

Os dois aviões VC-2 da Força Aérea Brasileira (FAB) que foram buscar os brasileiros que estavam em Wuhan, na China, tinham chegada prevista à Base Aérea de Anápolis para as 3h deste domingo (horário de Brasília). O embarque do grupo, na sexta-feira, somente foi autorizado depois que ficou constatado que todos os passageiros estavam assintomáticos para o coronavírus.

Os dois jatos, com 36 lugares cada, transportam 58 pessoas para a quarentena na unidade militar localizada em Anápolis (GO). Além dos 34 repatriados, há ainda 24 pessoas, incluindo a equipe médica, tripulantes e imprensa. Todos que desembarcarem serão submetidos a um período de 18 dias de restrição.

O comboio traz ainda outras seis pessoas de “carona”, que desembarcarão nas escalas que serão feitas na volta ao Brasil: quatro poloneses, uma chinesa e uma indiana. As informações foram repassadas ao presidente Jair Bolsonaro e, a pedido dele, retransmitidas na coletiva no Ministério da Defesa.

Bolsonaro afirmou que os repatriados não representam risco para ninguém no Brasil. “Queremos passar uma informação clara para o Brasil e, em especial, para os moradores de Anápolis, de que não existe qualquer risco para terceiros aqui no Brasil. É uma operação muito bem preparada, planejada. Bem demonstra a dedicação, o empenho e o patriotismo de todos os envolvidos. Tem crianças, bebês que estão vindo para o Brasil. Parabenizo todos os envolvidos nessa operação, que contou com muito sacrifício por parte do governo, tendo em vista a questão orçamentária. Mas ela será cumprida de forma ímpar”, garantiu o presidente.

O Ministério da Saúde informou que os aviões receberam um “sistema de bolha”, que seria utilizado para isolar passageiros caso apresentassem sintomas do coronavírus durante o voo. O brigadeiro Marcelo Damasceno, responsável pela operação, intitulada Regresso, explicou que o sistema é o mesmo utilizado para transportar os feridos no incêndio da boate Kiss, que matou 242 pessoas no Rio Grande do Sul, em 2013.

No Brasil, durante a quarentena, os repatriados serão submetidos a três monitoramentos diários. Nas instalações, serão oferecidas seis refeições, incluído café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Há ainda uma programação de entretenimento que contará com filmoteca, brinquedoteca, videogame, atividades culturais, apresentação de bandas militares, jogos e biblioteca.

Ainda segundo o governo, entre as facilidades, serão oferecidos internet, TV a cabo, frigobar, geladeira sem bebida alcoólica, lavanderia, copa 24 horas, máquina de gelo. Os repatriados também terão acesso a serviço religioso, nutricionista, emergência odontológica e apoios psicológico e pedagógico.





CASOS SUSPEITOS De acordo com a última atualização feita pelo Ministério da Saúde, oito casos suspeitos de coronavírus ainda são investigados no Brasil. Outros 28 já foram descartados e o país continua sem nenhuma confirmação. Cinco estados ainda têm casos sob suspeita: Rio Grande do Sul, com três; São Paulo, com dois; e Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro com um cada.