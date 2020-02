Após debate, pré-candidatos democratas voltam a campo

Pete Buttigieg e Bernie Sanders, à frente nas pesquisas para a indicação democrata em New Hampshire nas eleições presidenciais americanas, percorriam neste sábado (8) este estado que na terça-feira será o segundo a realizar primárias, depois do fiasco da segunda passada em Iowa.

Buttigieg, de 38 anos, ex-prefeito de South Bend, Indiana, e Sanders, de 78, que se proclama socialista, saíram fortalecidos do debate televisionado que na sexta-feira reuniu os sete pré-candidatos qualificados na cidade de Manchester.

Os dois lideram as pesquisas neste estado majoritariamente branco do nordeste dos Estados Unidos, com pequena vantagem para Sanders, originário do vizinho Vermont.

"Estamos muito bem colocados para vencer aqui", disse Buttigieg, que espera atrair "os democratas e os independentes, e inclusive os republicanos que lhe derem passagem".

Os dois reivindicaram vitória em Iowa, na primeira consulta entre os democratas, mas as eleições foram pontuadas por erros, o que levou o partido a não dar por vencedor nenhum dos dois até que os resultados sejam validados de forma definitiva.

Desconhecido do público em geral até um ano atrás, Buttigieg se tornou um oponente confiável e foi alvo de ataques durante o debate.

- "Novos desafios" -

O ex-vice-presidente Joe Biden, de 77 anos, favorito nas pesquisas em nível nacional, mas relegado ao quarto lugar em Iowa, destacou a falta de experiência de Buttigieg, a quem se referiu como um "prefeito de uma pequena cidade", South Bend (de cem mil habitantes).

"Temos um recém-chegado na Casa Branca e veja aonde nos levou", ironizou a senadora moderada Amy Klobuchar, quinta colocada em Iowa, mas que deixou sua marca na sexta à noite.

Sanders atacou os ricos doadores do "prefeito Pete", os "40 bilionários da indústria farmacêutica e de Wall Street" que, segundo ele, estão financiando a campanha do moderado Buttigieg.

A senadora progressista Elizabeth Warren, que ficou em terceiro na segunda-feira, também criticou Buttigieg pelo alto número de detenções por consumo de cannabis de pessoas negras em South Bend durante seu mandato (2012-2019), mais da metade dos detidos por este crime apesar de os afrodescendentes representarem apenas 30% da população da cidade.

O ex-prefeito admitiu não ser "o homem com mais anos de experiência em Washington", mas defendeu o fim da "política do passado" e ofereceu uma perspectiva diferente diante dos "novos desafios" dos Estados Unidos.

"Gosto da ideia de ter um presidente mais jovem", disse neste sábado à AFP Cameron Landry, estudante de comunicação de 24 anos de Rhode Island.

Este eleitor indeciso foi ouvir Biden em Manchester, a maior cidade de New Hampshire.

"O positivo nele é que não precisa de capacitação" para ser presidente, disse.

- Bloomberg à espreita -

Se Iowa criou uma nova dinâmica para Sanders e Buttigieg, a primária de New Hampshire poderia representar um freio às aspirações dos outros pré-candidatos.

Warren, a terceira nas mais recentes consultas locais, e Klobuchar, a quinta, se posicionaram bem no debate e speram permanecer na corrida.

A pressão é especialmente forte sobre Biden, que está muito atrás nas pesquisas locais e que precisou reorganizar sua equipe de campanha este asemana.

O ex-vice-presidente mostrou-se combativo na noite de sexta-feira ao atacar Sanders, afirmando que sua condição de "socialista" o impedirá de reunir a maiorias suficiente para derrotar o republicano Donald Trump se o partido o escolher.

Biden admitiu que não espera vencer na terça-feira.

"Esperava que se saísse melhor" em Iowa, mas "não estou disposto a desqualificá-lo", disse à AFP Erin Kerry, analista financeiro de Massachusetts, que assistiu a um evento de campanha no sábado, organizado por Biden.

Este aspira a se recuperar nas primárias dos estados do sul, onde tem o apoio da comunidade negra, na Carolina do Sul, em 29 de fevereiro, e depois na "Super Terça", em 3 de março.

Quem espera seu momento é o ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg, que pretende encarnar, como Biden, a ala moderada do partido.

Bilionário com um orçamento quase ilimitado, o empresário já tinha gastado centenas de milhões de dólares em publicidade antes de entrar na corrida.