Militares americanos e afegãos são baleados em província do Afeganistão

Militares americanos e afegãos foram atingidos neste sábado enquanto conduziam uma operação em Nangarhar, província no leste do Afeganistão, de acordo com o Exército americano. O porta-voz Sonny Leggett afirmou que militares dos dois países foram diretamente atingidos por tiros.



"Estamos avaliando a situação", afirmou Leggett, sem dizer se houve baixas por conta do ataque. Tanto o Talibã quando o Estado Islâmico atuam em Nangarhar. O incidente acontece no momento em que Washington tenta encontrar um fim para os 18 anos de guerra no país.