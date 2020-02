As forças americanas e afegãs foram alvo, neste sábado, de "fogo direto" no leste do Afeganistão, disse um porta-voz militar dos Estados Unidos no terreno.

"Uma força combinada dos EUA e do Afeganistão que realizam uma operação na província de Nangarhar foi atacada por tiros diretos em 8 de fevereiro. Estamos avaliando a situação", afirmou o coronel Sonny Leggett em comunicado.