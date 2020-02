Buttigieg e Sanders ficam sob fogo antes da primária de New Hampshire

O oitavo debate entre os candidatos à indicação democrata à Presidência dos EUA, em New Hampshire, tornou-se um confronto de gerações entre o jovem moderado Pete Buttigieg e o senador "socialista democrático" Bernie Sanders.

Pete Buttigieg, de 38 anos, ex-prefeito de South Bend, Indiana, e o senador de Vermont Bernie Sanders, de 78, estão em ascensão depois de reivindicarem a vitória nas primárias democratas de Iowa na segunda-feira.

Rebaixado para o quarto lugar na pesquisa do Centro-Oeste, o ex-vice-presidente Joe Biden enfatizou sua experiência para tentar voltar à corrida.

Outros quatro candidatos - a senadora progressista Elizabeth Warren, a senadora moderada Amy Klobuchar, o empresário Andrew Yang e o bilionário Tom Steyer - tentaram se destacar entre as três estrelas da noite, em Manchester, New Hampshire.

"Precisamos de uma perspectiva que nos permita deixar a política do passado, seguir em frente e trazer mudanças para Washington", disse Pete Buttigieg.

Diante dos "novos desafios" americanos, ele provocou políticos "moldados pelas decisões tomadas nos grandes edifícios brancos" da capital americana.

Ele mirava em Bernie Sanders e em Joe Biden, de 77, senador por 36 anos antes de ser o vice de Barack Obama.

- 'Cara legal' -

"As políticas do passado não eram tão ruins", respondeu Joe Biden, citando em particular seu apoio ao casamento gay. Buttigieg é casado com um homem desde 2018.

Uma desvantagem dele - aponta Biden - seria a falta de experiência nacional.

"Ele é um cara legal, o prefeito de uma cidade pequena que fez coisas boas, mas não provou sua capacidade" de reunir a maioria para governar os Estados Unidos.

"Temos um novato na Casa Branca e olha para onde isso nos levou", alfinetou Amy Klobuchar.

"A experiência é algo bom", insistiu Biden.

Já Bernie Sanders atacou o jovem moderado por seus doadores ricos, os "40 bilionários na indústria farmacêutica e Wall Street", os quais estariam financiando sua campanha.

"A maneira de aproximar as pessoas é apresentar um programa que funcione para os trabalhadores deste país, não para a classe bilionária", disse o senador.

Elizabeth Warren também atacou - mas sem citar Buttigieg - os candidatos que "querem ser bem-vistos por bilionários para que financiem suas campanhas".

A votação de Iowa, que abriu a temporada das primárias, tornou-se um fiasco. Publicados na quinta-feira (6), os resultados oficiais estavam cheios de erros, e o Partido Democrata não declarou o ganhador até que as cédulas voltassem a ser analisadas.

Iowa criou, porém, uma nova dinâmica para os dois candidatos, que estão lado a lado em New Hampshire, segundo uma pesquisa publicada na noite de quinta-feira pelo jornal "Boston Globe".

A popularidade de Pete Buttigieg continuou subindo desde Iowa e, com 23% das intenções de voto, aparece logo atrás de Bernie Sanders (24%). Elizabeth Warren está em terceiro, com 13%, enquanto Biden fica ainda mais distante, com 11%.

"Recebi um golpe em Iowa e provavelmente receberei outro aqui", reconheceu o ex-vice de Obama, que reorganizou sua campanha para se recuperar nas primárias de Nevada (22 de fevereiro) e da Carolina do Sul (29 de fevereiro).

- Unidos contra Trump

A união do partido para tirar do bilionário republicano um segundo mandato foi um dos poucos momentos de consenso entre os candidatos.

"Não importa quem ganhe essa maldita (disputa pela nomeação), todos estaremos por trás para vencer" Donald Trump, frisou Bernie Sanders.

Ele venceu a primária de New Hampshire em 2016, antes de acabar sendo derrotado por Hillary Clinton.

Para Biden, porém, o programa de Bernie - como um seguro de saúde universal com uma fonte dos recursos ainda pouco clara - pode assustar os democratas conservadores e os republicanos moderados.

Klobuchar também advertiu contra programas muito progressistas. "O pior pesadelo de Donald Trump é um candidato que atraia os eleitores para o centro", avaliou a senadora.

Sanders se defendeu, afirmando que pode trabalhar com congressistas republicanos "em questões para as quais há uma base comum".

O empresário Andrew Yang e o magnata Tom Steyer também participaram deste oitavo debate. O ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg esteve ausente.