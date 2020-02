Ataques no Níger matam 11 civis em 48h

Pelo menos 11 civis morreram entre quinta e sexta-feiras nas regiões de Diffa (sudeste) e Tillaberi (oeste), palco de ataques extremistas - anunciaram autoridades locais neste sábado (8).

"Seis pessoas foram assassinadas ontem (sexta à noite) em Gogone, uma localidade situada no departamento de Bosso (região de Diffa, perto da Nigéria e às margens do lago Chade) por combatentes do Boko Haram", disse um político local.

Entre as seis vítimas, há quatro membros de uma mesma família.

A prefeitura de Bosso confirmou o ataque em Gogone, referindo-se, no entanto, a "cinco mortos".

Na região de Tillabéri (oeste), perto de Mali, "quatro homens armados a bordo de duas motos" abriram "fogo" na quinta-feira contra trabalhadores na aldeia de Molia, deixando quatro mortos, declarou um funcionário da província de Tillaberi.