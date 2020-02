Confrontos no Cazaquistão deixam oito mortos e dezenas de feridos

Pelo menos oito pessoas morreram, e dezenas ficaram feridas, em confrontos no sul do Cazaquistão - anunciou neste sábado (8) o ministro cazaque do Interior, Yerlan Turgumbayev.

"Dezenas de pessoas ficaram feridas, oito morreram", afirmou Turgumbayev, após os confrontos de sexta-feira na região de Jambyl.

Não há confirmação oficial, mas o conflito teria sido entre cazaques e dunganos, uma minoria muçulmana.

O ministro da Informação do Cazaquistão, Dauren Abayev, rejeitou, porém, que tenha sido um episódio de violência interétnica e se referiu a um "conflito comum".

O presidente cazaque, Kassym-Jomart Tokayev, convocou uma reunião de urgência do governo e garantiu que a situação foi "controlada" pela polícia e pela guarda nacional.

"Esta noite, em vários assentamentos do distrito de Kordai, na região de Jambyl, houve confrontos entre moradores locais", disse Tokayev.

Imagens que circularam nas redes sociais na sexta-feira à noite mostravam grupos de jovens, alguns armados com pedaços de pau, em cidades com prédios em chamas.

Segundo o Ministério da Saúde do Quirguistão, pelo menos 18 pessoas ficaram feridas nesses distúrbios e cruzaram a fronteira até chegar a um hospital em Tokmak.