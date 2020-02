Nova leva de doentes é retirada do Iêmen

A segunda evacuação por avião de iemenitas doentes partindo da capital, Sanaa, aconteceu neste sábado (8), quando 24 pacientes conseguiram sair do país - informou uma porta-voz da Organização Mundial da Saúde (OMS).

"O voo acaba de decolar de Sanaa para Amã" na Jordânia, disse a assessora à AFP.

Na última segunda-feira, foi realizada a primeira retirada de pacientes por avião desde 2016. Foram sete crianças doentes, que decolaram da capital iemenita também com destino a Amã.

O aeroporto de Sanaa está fechado para os voos comerciais desde 2016.

País mais pobre da península arábica, o Iêmen vive um sangrento conflito desde que, em 2014, os rebeldes huthis xiitas, politicamente apoiados pelo Irã, tomaram Sanaa.

Desde 2015, as forças pró-governo, ajudadas por uma coalizão liderada pela Arábia Saudita, tentam expulsar os insurgentes das regiões conquistadas no norte, oeste e centro do país.

Mais de quatro anos depois da intervenção da coalizão, os huthis continuam controlando grandes zonas do oeste e do norte do território. O sul do Iêmen está sob controle, principalmente, das forças pró-governo.

O conflito no Iêmen custou a vida de milhares de pessoas, incluindo muitos civis, segundo várias organizações humanitárias. Cerca de 3,3 milhões de pessoas estão deslocadas.