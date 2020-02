França vê 'delírio' do Brasil

Militares da França em operação na Guiana Francesa contra garimpo: documento cita risco no limite com o Amapá (foto: JODY AMIET/AFP %u2013 11/6/19 )



Em resposta à informação confidencial de que o Brasil considera a França como sendo a sua principal ameaça nos próximos 20 anos, a embaixada do país em Brasília mencionou a "imaginação sem limites" dos autores da minuta do Ministério da Defesa.

No documento secreto, obtido pelo jornal Folha de S. Paulo, o governo brasileiro cita as forças francesas sob justificativa das tensões na Amazônia, onde os dois países têm uma fronteira comum. Paris, responsável pela fronteira da Guiana Francesa com o território brasileiro (Amapá), no entanto, não levou a minuta a sério.

"Forças Armadas de todos os países realizam frequentemente esse tipo de exercício de análise de cenários. Entretanto, nós saudamos a imaginação sem limites dos autores desse relatório", indicou a Embaixada Francesa em sua conta no Twitter.

O texto confidencial, intitulado Cenários de Defesa 2040, foi elaborado a partir de entrevistas com 500 membros da elite militar brasileira em 11 reuniões que ocorreram ao longo do segundo semestre de 2019.

Segundo os dados publicados pela Folha, o documento, de 45 páginas, "traz considerações geopolíticas realistas e hipóteses algo delirantes", como a de um atentado biológico em que "ultranacionalistas do Sudeste Asiático" espalham o coronavírus que provoca a Sars durante a edição do Rock in Rio em 2039.

A França é o único país citado como ameaça nos quatro cenários imaginados no documento. Em um deles, espera-se que até 2035 a França formalize um "pedido de intervenção das Nações Unidas na Região Ianomâmi, anunciando o seu irrestrito apoio ao movimento de emancipação daquele povo indígena", seguido de mobilização de "um grande efetivo suas forças armadas, posicionando-os na Guiana Francesa".

Via Twitter, a diplomacia francesa acrescentou, indicando estranhamento à análise: "O fato é que o Brasil é o nosso principal parceiro estratégico na América Latina e que a França conserva, há décadas, relações de cooperação diárias, estreitas e amigáveis com as Forças Armadas brasileiras".

Nelson Düring, à frente do site especializado em notícias militares, o Defesanet, disse que o documento "pega as coisas reais, outras muito loucas". "Vejo muita incoerência" e o reflexo de uma "diplomacia por impulso". Segundo ele, as considerações contidas na minuta estão "muito contaminadas pela discussão entre Macron e Bolsonaro", acrescenta.





TENSÃO A tensão entre os dois países ganhou força em agosto, quando imagens dos incêndios na Amazônia causaram comoção internacional. Na cúpula do G7, o presidente da França, Emmanuel Macron, fez um chamado de mobilização global pela Amazônia, que considera como sendo um "bem comum" do planeta. Na época, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, acusou o francês de ter uma "mentalidade colonialista" e de "questionar a soberania" do Brasil.

A divulgação da minuta confidencial "vai causar mais estrago nas relações Brasil-França", alerta Düring. A escalada de tensão pode ser consideravelmente prejudicial para o Brasil, dada a "importância da associação estratégica" bilateral. A França produz, por exemplo, submarinos e helicópteros para as Forças Armadas brasileiras.