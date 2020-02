Chefe da diplomacia europeia se reúne com Pompeo após visitar Irã

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, analisou nesta sexta-feira (7) com autoridades dos Estados Unidos o plano de paz do presidente Donald Trump para o Oriente Médio, em uma reunião na qual também falaram sobre o Irã e a Rússia e da situação na Venezuela.

Em sua primeira viagem a Washington desde que assumiu seu cargo em dezembro, Borrell, alto representante da União Europeia (UE) para Relações Exteriores, se reuniu com o secretário de Estado, Mike Pompeo, após o qual disse que falaram de "tudo".

"Muitas coisas", declarou à imprensa, sem dar detalhes.

O Departamento de Estado disse em nota que ambos falaram sobre "as perspectivas de paz no Oriente Médio, as relações comerciais entre Estados Unidos e UE e de responsabilizar o Irã e a Rússia por suas ações desestabilizadoras".

"Também discutiram o apoio a um cessar-fogo duradouro e o retorno de um processo político tanto na Líbia quanto na Síria, a cooperação entre os Estados Unidos e a UE na Ucrânia e o apoio à democracia na Venezuela", acrescenta.

No começo da semana, Borrell visitou Teerã, onde se reuniu com o presidente Hassan Rohani e expressou a esperança de aliviar as tensões e preservar um acordo de 2015 que reduziu drasticamente o programa nuclear do Irã.

O temor de uma guerra aumentou no mês passado quando os Estados Unidos matou o general mais poderoso do Irã, Qassem Soleimani, em um ataque com drones no Iraque.

Em Washington, Borrell também se reúne nesta sexta com o genro e assessor de Trump, Jared Kushner, arquiteto de um plano para o Oriente Médio apresentado na semana passada, e com a presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, líder democrata no Congresso.

Borrell criticou a tão esperada iniciativa para o Oriente Médio de Trump, dizendo que os israelenses e palestinos deveriam negociar diretamente uma solução de dois estados baseada nas normas da Guerra dos Seis Dias de 1967.