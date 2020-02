Comunicado do Business Wire :CA Ventures LLC

A CA International, divisão internacional da empresa de gestão de investimentos dos Estados Unidos CA Ventures, anunciou hoje que investirá US$ 325 milhões para ampliar sua presença em moradias estudantis e multifamiliares na América Latina, especificamente nas cidades mexicanas de Monterrey, Cidade do México e Mérida.

"A América Latina segue sendo uma região de elevado crescimento e vem atraindo investidores que buscam adquirir ou construir novas comunidades para locação, particularmente perto das principais universidades à medida que evoluem as preferências por moradias", afirmou Tony DiBiase, executivo da CA International que lidera a divisão desde sua criação em 2013. "Como pioneiros em moradias estudantis personalizadas nessa região, temos nos dedicado a colaborar com partes interessadas locais e parceiros de investimento em cada país para oferecer produtos de qualidade ao mercado, adaptando sob medida cada projeto às necessidades da população estudantil local. Os principais projetos da CA International estão mudando a forma como a América Latina vê o conceito de moradia estudantil, oferecendo aos estudantes a oportunidade de viver longe de casa durante seu período de formação de modo a obterem independência e desenvolverem amizades duradouras."

Atualmente, a CA International possui quatro projetos totalmente operacionais na América Latina: LivinnX 18, comunidade de 123 unidades e 413 vagas em Bogotá, Colômbia; LivinnX 21, comunidade de 135 unidades e 486 vagas, também localizada em Bogotá; LivinnX Barranquilla, comunidade de 162 unidades e 575 vagas em Barranquilla, Colômbia; e LivinnX Santiago, comunidade de 144 unidades e 410 vagas em Santiago do Chile. Os primeiros dos projetos da CA - LivinnX 18 e LivinnX Santiago - já contam com ocupação superior a 93%, ao passo que LivinnX 21 e LivinnX Barranquilla, concluídos nos últimos dois anos, devem superar 90% de ocupação nos próximos 12 meses, o que demonstra uma excelente recepção do mercado. A CA International prevê iniciar seis outros projetos no México, Chile e Colômbia ainda este ano.

"Em seus diversos formatos, essas acomodações estudantis personalizadas estão sendo cada vez mais absorvidas pelo mercado latino-americano em acompanhamento às mudanças que vêm ocorrendo nos desejos e necessidades de jovens de toda parte", acrescentou DiBiase. "A CA tem aproveitado essa tendência desde o início com enorme sucesso, e continuaremos evoluindo esse modelo de negócio já comprovado."

Destacando seu impacto no mercado mais amplo, os projetos residenciais já concluídos da CA International têm recebido diversas premiações do setor. O LivinnX 18 foi homenageado com um CEMEX Building Award 2019 para construções residenciais em uma competição internacional. O projeto também recebeu uma honrosa distinção na Bienal de Arquitetura e Urbanismo da Colômbia, o mais prestigiado evento de arquitetura da região. Além disso, o LivinnX Santiago foi indicado em 2019 para o prêmio de Construção do Ano da ArchDaily.

A CA International também possui um ativo operacional na Europa, uma comunidade estudantil de 710 vagas na cidade polonesa de Cracóvia; além de três ativos com 888 vagas no total que estão sendo construídos nas cidades britânicas de Glasgow, Edimburgo e Sheffield. Até 2021, a CA International contará com 2.900 vagas em operação nos mercados europeus e várias outras com lançamento previsto para 2022 e 2023.

Sobre a CA Ventures:

A CA Ventures LLC é uma empresa global de gestão de investimentos imobiliários integrada verticalmente com mais de US$ 13 bilhões de ativos na América do Norte, América do Sul e Europa. Sediada na cidade norte-americana de Chicago, ela oferece de forma direta amplos investimentos, atividades de desenvolvimento e serviços operacionais, sendo especializada em diversas classes de ativos imobiliários comerciais e de nicho, entre elas, moradia estudantil, residências para idosos, construções multifamiliares, industriais e comerciais. A CA administra investimentos imobiliários em nome de alguns dos maiores investidores institucionais do mundo em uma série de veículos de investimento centrais, de valor agregado e que proporcionam ótimas oportunidades. Além disso, a empresa oferece serviços de gestão terceirizados para ativos estudantis, residenciais e destinados à terceira idade. Para saber mais, acesse www.ca-ventures.com.

