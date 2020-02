Especialista da ONU critica altas taxas de pobreza na Espanha

A Espanha está "falhando totalmente" com seus cidadãos mais pobres, que sofrem das piores condições na Europa, apesar da forte recuperação econômica após a crise, afirmou nesta sexta-feira um especialista da ONU.

Em uma coletiva de imprensa no encerramento de uma missão de doze dias, o Relator Especial da ONU sobre a extrema pobreza e os direitos humanos, Philip Alston, disse ter visitado lugares "que muitos espanhóis reconheceriam como parte de seu país".

"A Espanha está falhando completamente com as pessoas que vivem na pobreza, cuja situação agora se encontra entre as piores da União Europeia", disse Alston, ressaltando os "escandalosamente altos" níveis de desigualdade no país.

O especialista considerou como um "aspecto positivo" o fato de o novo governo de coalizão dos socialistas e esquerda radical do Podemos estarem "firmemente comprometidos em conseguir a justiça social".

Alston disse ter visto ciganos vivendo em lixões, famílias lutando para não serem despejadas ou tendo "que escolher entre colocar comida na mesa ou aquecer uma casa". Segundo ele, as pessoas pobres na Espanha estão vivendo em "condições muito piores do que um campo de refugiados".

"Altas taxas de pobreza são uma opção política", garantiu.

A bolha imobiliária global estourou em 2008, atingindo fortemente a economia da Espanha, que afundou em uma recessão de quase cinco anos.

O país deixou a estagnação no final de 2013 e desde então cresce em um nível mais dinâmico do que grande parte do resto da Europa.