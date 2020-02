Comunicado do Business Wire :GSMA

A GSMA lamenta a decisão da Ericsson de não comparecer ao MWC Barcelona deste ano, uma vez que se trata de um participante importante em nosso ecossistema. Respeitamos sua decisão e temos certeza de que eles estarão no MWC Barcelona 2021 com força total e que nossas tendências de apresentação no evento do próximo ano permanecem altas. O cancelamento da Ericsson terá um impacto em nossa presença atual e, potencialmente, terá ainda mais impacto.

É de grande importância para a GSMA continuar reunindo o setor neste momento crítico, em que a conectividade está à beira de uma nova revolução industrial. Advogar em todo o ecossistema por meio de governos e ministros, formuladores de políticas, operadoras e líderes da indústria nunca foi tão importante.

A GSMA continua monitorando e avaliando o impacto potencial do coronavírus no MWC Barcelona 2020, pois a saúde e segurança de nossos expositores, participantes e funcionários são de suma importância. O MWC Barcelona, de 24 a 27 de fevereiro de 2020, continuará conforme o planejado, em todos os locais na Fira Gran Via Fira Montjuïc e na La Farga L'Hospitalet, incluindo o YoMo e o Four Years From Now (4YFN).

A GSMA está em contato com as empresas expositoras e discutindo medidas de preparação que estão sendo implementadas tanto pela GSMA quanto pelos expositores. É reconfortante saber que colegas do mundo todo estão tomando medidas ativas para conter e diminuir a propagação do vírus. Tais medidas incluem não apenas seguir os conselhos da OMS e de outras autoridades de saúde, respeitando as restrições de viagem onde elas existem, mas também chegar cedo à Espanha para dar tempo para a autoquarentena, garantindo o acesso às máscaras e substituindo os participantes de países de alto risco por colegas e representantes locais residentes na Europa.

Como afirmado anteriormente, a GSMA implementou muitas medidas para ajudar a mitigar a propagação do vírus e continua somando outras ações de maneira regular. Em particular, existem extensas medidas adicionais de saúde que foram aplicadas. A GSMA está fundamentada nos seus planos existentes para proteger a saúde de participantes, clientes e funcionários do MWC Barcelona.

Incitamos veementemente os expositores e participantes a implementar diretrizes e protocolos adequados, conforme sugerido pela OMS e outras autoridades de saúde, para conter e mitigar qualquer propagação adicional do vírus. Os conselhos atualizados da OMS podem ser encontrados aqui: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance e o comunicado de imprensa mais recente publicado pela OMS está aqui: https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov).

Mais atualizações da GSMA, respostas às perguntas mais frequentes e um resumo das medidas implementadas estão em nosso site e podem ser encontradas em www.mwcbarcelona.com.

