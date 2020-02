Ex-deputado Joe Walsh desiste de disputar primárias com Trump

O ex-congressista conservador Joe Walsh desistiu, nesta sexta-feira (7), de desafiar Donald Trump nas primárias republicanas para a eleição presidencial de novembro, mas afirmou que qualquer democrata faria uma melhor gestão do que o atual presidente.

"Ponho ponto final à minha candidatura à Presidência dos Estados Unidos", disse Joe Walsh à CNN, depois de obter menos de 1% dos votos nas primárias republicanas em Iowa, na terça-feira.

Após entrar no Congresso em 2010, no começo da onda ultraconservadora encarnada pelo Tea Party, um mandato não renovado, o ex-representante explicou que se lançou à corrida presidencial para que "tivesse um republicano que lembrasse o presidente, todos os dias, de até que ponto ele não se encontra no lugar adequado".

Trump é, "literalmente, a maior ameaça para este país. Qualquer democrata teria um melhor papel que ele na Casa Branca", insistiu, a nove meses da eleição.

Walsh seguiu o caminho do ex-governador republicano Mark Sanford.

O único rival que deve enfrentar Trump nas primárias de seu partido agora é o ex-governador de Massachusetts Bill Weld.

O presidente é extremamente popular entre os eleitores de seu partido, que cerrou fileiras atrás de seu nome. Isso ficou claro com sua absolvição, na quarta-feira, durante seu processo de impeachment. Do total de 53 senadores republicanos nesta Casa, contou com o apoio de 52 deles.