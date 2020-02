AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 8 DE FEVEREIRO DE 2020 ATÉ SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 8 DE FEVEREIRO DE 2020

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Julgamento de Harvey Weinstein por agressão sexual - (até 9 de Fevereiro)

CARACAS (Venezuela) - Visita da comissão de direitos Humanos da OEA - (até 8)

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Presidente Lula celebra 40 do PT com o ex-presidente do Uruguai José Mujica - (até 8)

Anápolis (Brasil) - Chegada prevista dos brasileiros repatriados de Wuhan -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Bloco das Carmelitas - 17H00

Europa

YALTA - 75º aniversário da Conferência de Yalta - (até 11)

IRLANDA - Eleições gerais - 05H00

GENEBRA (Suíça) - Conferência sobre Desarmamento realiza primeira sessão de 2020 - (até 27 de Março)

GENEBRA (Suíça) - Discurso do diretor da OMS por ocasião de sessão do conselho executivo -

MOSCOU (Rússia) - Marcha de opositores às mudanças constitucionais pedidas por Putin - 08H00

Ásia-Pacífico

CHINA - Novo vírus se propaga pela Ásia - (até 30 de Março)

(+) HONG KONG (China) - Hong Kong inicia quarentena obrigatória para todas as chegadas do continente chinês -

NOVA DÉLHI (Índia) - Eleição para a Assembleia Legislativa -

DOMINGO, 9 DE FEVEREIRO DE 2020

América

(*) HOLLYWOOD (Estados Unidos) - Noite do Oscar, o maior evento do calendário da indústria cinematográfica - 23H00

WHEELING (Estados Unidos) - 70 anos desde que o senador Joseph McCarthy lançou a caça às bruxas comunista -

Europa

SUÍÇA - Referendo sobre a proibição de discriminação com base na orientação sexual -

ISTAMBUL (Turquia) - Protesto contra o plano de paz de Trump para o Oriente Médio convocado pelo partido islâmico - 09H00

Oriente Médio e África do Norte

(*) RABAT (Marrocos) - Manifestação de organizações e partidos contrários ao plano de Trump no conflito israelo-palestino - 06H00

África

ADIS ABEBA (Etiópia) - Cúpula da União Africana - 05H00 (até 10)

SEGUNDA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2020

América

(*) CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - Lançamento do Solar Orbiter, uma missão conjunta NASA / ESA - 02H03 (até 10)

MANCHESTER (Estados Unidos) - Trump realiza comício na véspera das primárias de New Hampshire - 21H00

BOLÍVIA - Data limite para a validação das candidaturas para as eleições gerais -

Europa

PARIS (França) - Vinexpo Paris - 07H00 (até 12)

TERÇA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2020

América

MANCHESTER (Estados Unidos) - New Hampshire realiza a primeira primária da campanha presidencial dos EUA -

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Presidente palestino fala ao Conselho de Segurança sobre plano americano - 12H00

BRASÍLIA (Brasil) - Actas del Copom- Brasil - 08H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Producción Agricola Mês Ref: 01/2020 - 09H00

MÉXICO (México) - Informe Médicos Sem Fronteiras sobre solicitantes de asilo nos EUA reenviados ao México - 13H00

Europa

GENEBRA (Suíça) - OMS realiza conferência internacional sobre pesquisa de vacinas contra o coronavírus - (até 12)

África

CIDADE DO CABO (África do Sul) - 30 anos desde que Nelson Mandela foi libertado da prisão -

QUARTA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 2020

América

BUENOS AIRES (Argentina) - Sociedade civil convoca protesto contra pagamento da dívida externa enquanto delegação do FMI visita Argentina -

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Sessão de perguntas ao primeiro-ministro - 10H00

(+) GENEBRA (Suíça) - A OMS se reúne para decidir se o Ebola na República Democrática do Congo ainda constitui emergência de saúde de interesse internacional -

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de ministros da Defesa da Otan - (até 13)

QUINTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2020

América

MONTREAL (Canadá) - Bombardier: resultados 4º trimestre e anual 2019 - 09H00

Europa

DRESDEN (Alemanha) - 75º aniversário do bombardeio britânico-americano sobre Dresden durante a Segunda Guerra Mundial - (até 15)

PARIS (França) - Resultados Airbus 2019 - 04H00

VEVEY (Suíça) - Nestle publica resultados - 04H15

PARIS (França) - Relatório mensal do mercado de petróleo da AIE - 07H00

(+) LILLE (França) - Coronavírus: o Instituto Pasteur organiza uma conferência com dois pesquisadores para responder perguntas do público - 14H30

Oriente Médio e África do Norte

TEERÃ (Irã) - Começa campanha eleitoral para eleições parlamentares -

Ásia-Pacífico

YOKOHAMA (Japão) - Resultados Nissan - 04H00

SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2020

(+) MUNDO - Valentine's Day -