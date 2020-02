Comunicado do Business Wire :The Western Union Company

Os clientes do aplicativo Postepay, um dos apps de pagamento mais populares da Itália, já podem usar a plataforma multimoedas internacional da Western Union para enviar dinheiro a diversos países após um acordo entre a Postepay, umas das maiores instituições financeiras eletrônicas (Electronic Money Institution, EMI) italianas, unindo os ativos e a experiência em pagamentos e telecomunicações da Poste Italiane e a Western Union (NYSE: WU), líder em transferência e pagamentos internacionais em diversas moedas.

Mais de sete milhões de clientes Evolution da Postepay podem enviar dinheiro a partir de hoje a outras partes do mundo usando a Western Union através do aplicativo Postepay. Eles poderão escolher cartão ou conta como fonte de recurso no aplicativo e realizar o pagamento através da rede varejista internacional da Western Union em mais de 200 países e territórios.

A integração da plataforma de movimentação financeira multimoedas global da Western Union, que oferece recursos de liquidação internacional, rede, conformidade e sistemas de tecnologia, permite transferências em tempo real para instituições financeiras e prestadores de serviço no mundo inteiro, a exemplo da Postepay, com a internacionalização de serviços de seus clientes.

"É emocionante ver duas grandes instituições financeiras trabalhando juntas para promover serviços digitais a seus clientes e oferecer experiência de pagamento internacional perfeita", declarou Hikmet Ersek, presidente e diretor executivo da Western Union.

"A estratégia de plataforma aberta da Western Union nos permite conectar de forma inovadora o mundo digital e físico das finanças e ajudar importantes organizações a ampliar internacionalmente seus serviços. Estamos muito satisfeitos de receber a Postepay na família Western Union", afirmou ele.

A Postepay SpA, uma empresa jovem no setor de pagamento digital, apresenta um base sólida de clientes com quase 20 milhões de cartões pré-pagos, mais de sete milhões de cartões Postepay Evolution e mais de 4,8 milhões de carteiras digitais. A Postepay SpA é um centro de excelência no Poste Italiane Group.

"A Postepay é líder italiana em desenvolvimento e inovação e oferece soluções que permitem que seus clientes tenham acesso a serviços de qualidade e produtos fáceis de usar," destacou Marco Siracusano, diretor executivo da Postepay.

"Em sincronia com a estratégia de nossa empresa, o objetivo principal da Postepay é transmitir e orientar mudanças nos hábitos dos clientes sem deixar de investir e promover nossa estratégia baseada no aplicativo. Dessa forma, o app da Postepay oferece a nossos clientes não apenas serviços dedicados de alto desempenho, como também um ecossistema de produtos e serviços integrados que simplificam transações e câmbios em todos os níveis. Graças à colaboração com uma marca de destaque como a Western Union, nossos clientes já podem enviar dinheiro a qualquer lugar do mundo com o máximo de tranquilidade. Nesse contexto, uma líder global com a Western Union é a parceira certa para intensificar nosso crescimento", comentou ele.

"Resumindo o slogan da Postepay, os pagamentos devem ser tranquilos, simples e seguros, e eu acredito que, por meio dessa valiosa parceria, conseguiremos atender ainda melhor nossos respectivos clientes", concluiu Marco Siracusano.

Em 2018, o valor de remessas enviadas da Itália para outras partes do mundo alcançou US$ 18,5 bilhões, enquanto US$ 9,5 bilhões foram recebidos no país, segundo o Banco Mundial.

WU-G

Sobre a Western Union

A empresa Western Union (NYSE: WU) é líder global em movimentação e câmbio de dinheiro entre fronteiras. Nossa plataforma omnicanal conecta os mundos digital e físico, e possibilita que consumidores e empresas enviem e recebam fundos, e façam pagamentos de modo rápido, fácil e confiável. Em 30 de setembro de 2019, nossa rede incluía mais de 550 mil agências de varejo que oferecem serviços da marca em mais de 200 países e territórios, com a capacidade de transferir fundos para bilhões de contas. Além disso, o site westernunion.com, nosso canal de mais rápido crescimento em 2018, está disponível em 75 países e outros territórios para movimentar dinheiro pelo mundo todo. Com alcance global, a Western Union movimenta fundos para conectar melhor famílias, amigos e empresas, permitir inclusão financeira e apoiar o crescimento econômico. Para obter mais informações, acesse www.westernunion.com.

Sobre a Postepay

A Poste Italiane é uma das maiores prestadoras de sistema de pagamento da Itália, aproveitando-se da plataforma de distribuição multicanal integrada do Grupo, que é baseada na rede física das agências de correio e na moderna infraestrutura digital. Ela criou a Postepay SpA em 2018, uma nova empresa especializada no desenvolvimento e processamento de pagamento móvel e digital. O objetivo da Postepay SpA é consolidar sua liderança e aproveitar as oportunidades criadas pela convergência entre canais físicos e digitais, ao mesmo tempo em que colabora com a execução da estratégia geral do Grupo e orienta cidadãos, empresas e entidades da administração pública na transição dos sistemas de pagamento tradicional para soluções mais avançadas. A Postepay SpA conta com quase 20 milhões de cartões pré-pagos, mais de 4,8 milhões de carteiras digitais ativas e aproximadamente 4,5 milhões de cartões SIM.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200206006034/pt/

Contatos com a mídia:

Comunicação da Western Union Global: Pia De Lima; pia.delima@wu.com / +1 954 260-5732 EU&CIS;: Carolina Laurijssen; Carolina.laurijssen@wu.com / 44 (0) 7740 542 203

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.