Horas após ser absolvido em seu julgamento político, o presidente dos Estados Unidos denunciou na quinta-feira a "malícia" de seus opositores democratas em uma mensagem da Casa Branca.

Após exibir triunfalmente a capa do The Washington Post com a manchete "Trump absolvido", o presidente republicano atacou os democratas, que lhe acusaram de abuso de poder e obstrução do Congressos. "São maliciosos e vis", disse.