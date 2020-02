Rússia bloqueia redução da produção de petróleo em resposta ao coronavírus

A Rússia se opôs nesta quinta-feira (6) às recomendações do comitê técnico da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de reduzir novamente a produção desta commodity para conter a queda dos preços causada pela epidemia de coronavírus - noticiaram vários meios de comunicação.

Moscou rejeitou a proposta de reduzir a produção em 600.000 barris por dia, durante uma reunião extraordinária dos países-membros da Opep e seu aliado russo, em Viena, disseram fontes próximas à agência estatal russa TASS e ao jornal americano "The Wall Street Journal".

De acordo com esses veículos, a Rússia pediu para prolongar as negociações, sem especificar o formato. Marcada inicialmente para terça e quarta-feiras, a reunião acabou sendo estendida para além do previsto.

Segundo o WSJ, a Arábia Saudita queria obter de seus parceiros uma redução adicional de 800.000 a 1 milhão de barris por dia e propôs uma solução de compromisso de 600.000 barris por dia, sem sucesso.

A epidemia de coronavírus tem causado nervosismo entre alguns produtores de petróleo, particularmente dependentes do crescimento econômico chinês. A China compra mais de dois terços do petróleo dos países da Opep e de seus aliados.