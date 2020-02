Comunicado do Business Wire :Stats Perform

A VOS Digital Media Group anunciou hoje um novo acordo com a Stats Perform, líder revolucionária em inteligência artificial (IA) e estatísticas na área de esportes, para oferecer as estatísticas esportivas e feeds de conteúdo mais rápidos e precisos do mercado, abrangendo milhares de campeonatos e equipes ao redor do mundo.

A VOS reunirá um acervo crescente de conteúdo de vídeo de curta duração em vários idiomas com um amplo conhecimento sobre aplicativos definidos pelos usuários, em parceria com empresas de telecomunicações e de mídia. Os usuários terão acesso às mais recentes novidades dos eventos esportivos mais populares do mundo e poderão criar experiências de conteúdo personalizado alimentado pelas informações de esporte líderes de mercado da Stats Perform. Empresas e patrocinadores, por sua vez, poderão usar as aplicações da VOS para compartilhar conteúdo esportivo com seus próprios usuários.

"Inicialmente, a VOS lançará a nova parceria no Brasil, a sexta maior economia mundial, e depois a expandirá por toda a América Latina com foco nos setores de esporte e conteúdo de notícias ao vivo", afirmou Paul Feller, presidente e CEO do VOS Digital Media Group. "O Brasil tem alguns dos mais apaixonados torcedores de esporte do mundo, e queremos oferecer uma experiência esportiva personalizável que os conecte aos eventos mais significativos. Necessitamos de estatísticas esportivas rápidas e precisas de todos os momentos importantes dos principais campeonatos, atletas e equipes do mundo. A Stats Perform enriquece a experiência de torcedores há quase 40 anos e trabalha com a maioria dos campeonatos e esportes que cobrimos, o que a torna a parceira ideal."

A aplicação da VOS produzirá uma experiência de usuário intuitiva que permite que torcedores interajam com eventos esportivos ao vivo no mundo inteiro. A aplicação será alimentada pelas estatísticas ao vivo e pós-eventos da Stats Perform para todos os eventos de 41 esportes diferentes, entre eles as Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões da UEFA, Copa Libertadores, Bundesliga alemã, La Liga, Premier League inglesa, Série A do Campeonato Italiano, Liga 1 do Campeonato Francês, MLS, NBA, NFL, PGA e diversos torneios de golfe, MLB, Jogos Olímpicos, automobilismo, rúgbi, críquete, entre outros.

"A VOS Media cria uma fascinante experiência de usuário que conecta os torcedores sul-americanos com alguns dos melhores momentos esportivos do mundo", afirmou Steve Xeller, diretor de receita da Stats Perform. "A VOS conta com histórico em desenvolvimento de conteúdo fácil de usar e compartilhamento em suas plataformas. Não vemos a hora de ver como os torcedores sul-americanos interagirão com essa nova maneira de conteúdo esportivo.

Sobre a VOS Digital Media Group

A VOS é uma plataforma global de tecnologia e partilha de vídeo que apresenta um processo simples de reunir criadores de conteúdo e empresas de mídia. Somos especializados em oferta e manutenção de venda de conteúdo e escalabilidade de aquisição, com diminuição de custos trabalhistas e editoriais, eliminação de erros em atribuição e extração de metadados, com redução sensível do tempo de publicação de conteúdo para criadores e compradores de vídeo. https://www.vosdmg.com

Sobre a Stats Perform

A Stats Perform coleta os dados esportivos mais ricos do mundo e os transforma por meio de revolucionária inteligência artificial (IA) para desbloquear as informações mais detalhadas sobre mídia e tecnologia, apostas e desempenho da equipe. Com uma história de quase 40 anos, a Stats Perform incorpora e soluciona a natureza dinâmica do esporte com um software único de análise por IA, seja para meios digitais e radiodifusores com narrativas diferenciadas, empresas de tecnologia que promovem sua inovação com dados rápidos e confiáveis, centros de apostas em tempo real com serviços de integridade ou equipes. Como empresa líder em dados esportivos e IA, a Stats Perform trabalha com as principais mídias esportivas globais, empresas de tecnologia, operadores de centros de apostas, equipes e campeonatos. Para saber mais, acesse StatsPerform.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200206005638/pt/

Relacionamento com a mídia da VOS Digital Media Group PR@VOSDMG.COM / +1.347.620.9272

Reed Findlay, Gerente de Comunicação Corporativa da Stats Perform media.relations@statsperform.com /+1 847-583-2642

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.