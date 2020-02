Comunicado do Business Wire :Las Cárcavas

A estabilidade política, social e econômica transformou o Uruguai no destino de estrangeiros que desejam se estabelecer na América Latina. No primeiro trimestre de 2019, o Uruguai recebeu investimento estrangeiro de US$ 360 milhões. O país está abrindo seus braços para os investidores estrangeiros, oferecendo a eles benefícios para morarem e investirem como, por exemplo, zonas de livre comércio e a chance de não pagar impostos no país. Além disso, os prestigiados índices Legatum Prosperity e Mercer apontaram o Uruguai como o melhor país para morar na região. Esses indicadores consolidam a necessidade de desenvolvimentos imobiliários residenciais desejáveis como, por exemplo, o Las Cárcavas.

"Escolhemos desenvolver o Las Cárcavas no Uruguai por diferentes razões. Entre elas, estamos oferecendo estilo de vida luxuoso em meio à natureza intocada, de modo que o local teria que ser seguro. O Uruguai é um dos três países mais seguros na América Latina", disse Gaston Marquevich, CEO da Optimum Capital Partners, desenvolvedores do Las Cárcavas.

Las Cárcavas está localizado na costa Rocha, em Garzón, a minutos de Jose Ignacio, conhecido como a Saint Tropez do sul. Seu nome vem da geografia particular da área, onde canais naturais são formados pelos fluxos de água próximos. Ele possui 24 chácaras e espaço para 16 bangalôs, distribuídos em mais de 21 acres que ficam dentro de uma reserva da biosfera reconhecida pela UNESCO. O empreendimento oferece acesso a 820 pés de praia exclusiva, onde o mar é quente graças às correntes tropicais que fluem do Brasil. As amenidades luxuosas no local incluem piscina, clube de praia voltado para um lago natural, quadra de tênis com grama natural, churrasqueira e área de fogão.

Las Cárcavas foi projetado pelo renomado arquiteto brasileiro Isay Weinfeld e seus parques foram projetados pelo designer inglês John Brookes. As construções são sustentáveis e construídas com materiais locais para reforçar seu foco no meio ambiente local.

Os principais motivos para investimento estrangeiro incluem:

-- O Uruguai oferece residência imediata com investimento de somente US$ 1 milhão. O novo governo está estudando a possibilidade de fazer regras ainda mais flexíveis a estrangeiros.

-- O Uruguai oferece vantagens fiscais a estrangeiros, que ao se tornarem residentes ficam isentos de pagamento de imposto de renda nos primeiros seis anos.

-- A equação custo-benefício de comprar terras no Uruguai é uma das melhores do mundo.

"Las Cárcavas oferece aos compradores a oportunidade única de adquirir uma grande extensão de terra com preço acessível. O custo da terra no Uruguai é muito abaixo da média mundial, e isso nos permite oferecer qualidade muito alta com preço bom", acrescentou Marquevich.

Las Cárcavas oferece conforto absoluto, incluindo serviço 24 horas. Ele foi especialmente projetado para aqueles que estão buscando se desconectar na natureza, enquanto estão a minutos da praia mais internacional da América Latina.

Sobre Las Cárcavas

Las Cárcavas é um empreendimento imobiliário luxuoso na costa Rocha, situado no quilômetro 204,5 da rota 10, em Garzón, Uruguai. Ele consiste de 1.273 acres divididos em 24 chácaras de 2,5 acres cada, e 16 bangalôs de 16.000 pés quadrados cada. O preço das propriedades vai de US$ 580.000 a US$ 3 milhões. Cada bangalô é avaliado em US$ 1 milhão e é vendido totalmente acabado.

Optimum Capital Partners são os proprietários e desenvolvedores dos Las Cárcavas. Todo o projeto foi elaborado por Isay Weinfeld.

