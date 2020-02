Moscou anuncia a morte de militares russos na Síria

"Especialistas militares" russos morreram recentemente na Síria, anunciou nesta quinta-feira o ministério das Relações Exteriores da Rússia, sem fornecer mais detalhes.

Em comunicado, o ministério disse que militares russos e turcos tentaram, em meados de janeiro, restaurar a calma na zona de distensão de Idlib (noroeste), mas que, em resposta, "os terroristas (...) aumentaram seus ataques".

"O número de mortos e feridos entre as tropas e civis sírios fora da zona de desescalada chega a centenas. Especialistas russos e turcos morreram tragicamente", afirma o comunicado.

Questionado a esse respeito, o porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov, encaminhou a questão ao ministério das Relações Exteriores, que se recusou a comentar.

De acordo com um relatório publicado esta semana pelo jornal independente Novaia Gazeta, quatro membros dos serviços especiais russos (FSB) foram mortos no início de fevereiro na Síria depois de caírem numa emboscada perto de Latakia, uma área sob controle do governo sírio. Moscou não confirmou essas mortes.