Comunicado do Business Wire :Octapharma

A Octapharma teve um papel de destaque como patrocinadora do 13º Congresso Anual da Associação Europeia de Hemofilia e Doenças Relacionadas (EAHAD) esta semana, que ocorre em Haia, nos Países Baixos, de 5 a 7 de fevereiro de 2020. As atividades da Octapharma no congresso incluíram um simpósio científico voltado para atender às necessidades de pacientes com hemofilia A.

O simpósio "Desvendando os desafios da hemofilia A: eficácia, imunogenicidade e administração de inibidores com o Nuwiq® (simoctocog alfa)" debateu os últimos desenvolvimentos com o Nuwiq®, um FVIII recombinante (rFVIII) produzido em uma linha celular humana, bem como novas abordagens para melhorar a compreensão da abordagem ideal de tratamento para cada indivíduo com hemofilia A. O simpósio foi presidido por Maria Elisa Mancuso (Ospedale Maggiore Policlinico, Milão, Itália).

Os principais especialistas apresentaram dados importantes sobre a eficácia e imunogenicidade do Nuwiq®. John Pasi (The Royal London Hospital, Londres, Reino Unido) descreveu os resultados de pacientes que seguiram um regime de profilaxia diferente com base na avaliação farmacocinética (PK) individual no estudo NuPreviq. A grande maioria (90%) dos 40 pacientes não teve hemorragias espontâneas durante a profilaxia personalizada com o Nuwiq® e 85% (34/40) dos pacientes foram tratados duas vezes por semana ou menos, o que demonstra o valor da profilaxia personalizada com Nuwiq® para identificar pacientes que podem se beneficiar de doses menos frequentes enquanto mantêm uma proteção eficaz contra hemorragias. O Resumo das características do produto Nuwiq® foi revisado em 2019 para incluir esses dados. John Pasi também compartilhou atualizações sobre ferramentas para análise de farmacocinética baseada na população para orientar a profilaxia.

Para os pacientes não tratados previamente (PUPs), o risco de desenvolvimento de inibidores continua sendo uma preocupação. Ri Liesner (Great Ormond Street Hospital, Londres, Reino Unido) apresentou os resultados finais do NuProtect, o maior estudo prospectivo de um único produto FVIII (Nuwiq®) em PUPs de verdade. A incidência cumulativa de inibidores e de inibidores de alto título em 105 PUPs que receberam o Nuwiq® foi de 27,9% e 17,6%, respectivamente. O doutor Liesner também destacou que nenhum PUP com mutações não nulas do gene F8 desenvolveu inibidores no estudo NuProtect. Esses dados sugerem que o Nuwiq® exibe um perfil de imunogenicidade mais parecido ao do FVIII derivado de plasma contendo o fator de von Willebrand (VWF) do que o dos produtos rFVIII derivados de linhas celulares de hamster analisados no estudo SIPPET1,2.

O simpósio continuou com uma visão geral informativa de Carmen Escuriola (Haemophilia Centre Rhein Main, Mörfelden-Walldorf, Alemanha) de estratégias em andamento para entender o impacto das diferentes abordagens de tratamento para pacientes com hemofilia A e inibidores. Uma maior compreensão dos fatores que afetam a indução da tolerância imunológica e do impacto das estratégias de tratamento nos resultados a longo prazo, incluindo a saúde das articulações, ajudará a informar as decisões de tratamento para pacientes inibidores.

Para concluir o simpósio, Sander Botter, cientista do Balgrist Campus AG, Zurique, Suíça, discutiu os papéis do FVIII na hemostasia - e mais além dela - e a importância mais ampla do FVIII no contexto do tratamento da hemofilia A. O doutor Botter destacou as evidências de que o FVIII pode ser crucial para a saúde articular e óssea e apresentou novos estudos que esperam caracterizar o impacto da escolha do tratamento na saúde óssea e articular em pessoas com hemofilia A.

"Estamos orgulhosos de poder continuar compartilhando excelentes dados com o Nuwiq® que demonstram seu valor em atender às necessidades de cada indivíduo com hemofilia A, desde o primeiro tratamento até a proteção a longo prazo", disse a doutora Larisa Belyanskaya, chefe da IBU Haematology na Octapharma.

Olaf Walter, membro do conselho da Octapharma, acrescentou que "este simpósio demonstra o compromisso real da Octapharma em melhorar a vida das pessoas com distúrbios hemorrágicos. Estamos orgulhosos de poder continuar compartilhando os benefícios do Nuwiq®, que acreditamos refletir o sucesso de nossa abordagem para desenvolver um FVIII recombinante produzido da linha celular humana".

Sobre a hemofilia A

A hemofilia A é um distúrbio hemorrágico hereditário ligado ao cromossomo X causada por uma deficiência do fator VIII (FVIII) que, se não tratada, pode provocar hemorragias nos músculos e articulações e, consequentemente, a artropatia e morbidade grave. O distúrbio afeta cerca de um em cada 10 mil homens no mundo todo. A profilaxia com terapia de reposição do FVIII reduz o número de episódios hemorrágicos e o risco de lesões permanentes nas articulações.

Sobre o Nuwiq®

O Nuwiq® (simoctocog alfa) é uma proteína de fator VIII recombinante de quarta geração (rFVIII) , produzida em uma linha celular humana sem modificação química ou fusão com qualquer outra proteína3. Ele é cultivado sem aditivos de origem humana ou animal, desprovido de epítopos antigênicos de proteína não humana e possui alta afinidade segundo o fator de von Willebrand3. O tratamento com Nuwiq® foi avaliado em sete ensaios clínicos concluídos que incluíram 201 pacientes tratados previamente (PTPs; 190 indivíduos) com hemofilia A grave, incluindo 59 crianças3. O tratamento de pacientes não tratados previamente (PUPs) com Nuwiq® foi avaliado no estudo NuProtect. O Nuwiq® está disponível em apresentações de 250 UI, 500 UI, 1000 UI, 2000 UI, 2000 UI, 2500 UI, 3000 UI e 4000 UI4. O Nuwiq® é aprovado em 61 países para uso no tratamento e profilaxia de hemorragia em pacientes com hemofilia A (deficiência congênita do FVIII) em todas as faixas etárias5.

Sobre a Octapharma

A visão da Octapharma é: "Nossa paixão nos leva a fornecer novas soluções de saúde que promovem o avanço da vida humana". Com sede em Lachen, Suíça, a Octapharma é uma das maiores fabricantes de proteína humana no mundo, desenvolvendo e produzindo proteínas humanas a partir do plasma humano e linhas de células humanas. Como uma empresa familiar, a Octapharma acredita no investimento para fazer diferença nas vidas das pessoas - e vem fazendo isto desde 1983, pois está no nosso sangue. Os valores da nossa empresa são Propriedade, Integridade, Liderança, Sustentabilidade e Empreendedorismo.

A Octapharma emprega 8.314 pessoas em todo o mundo para apoiar o tratamento de pacientes em 115 países com produtos em três áreas terapêuticas:

-- Hematologia (distúrbios da coagulação)

-- Imunoterapia (doenças imunológicas)

-- Cuidados críticos (controle da hemorragia e reposição do volume funcional)

A Octapharma possui sete locais de P&D; e seis unidades de produção de última geração na Áustria, França, Alemanha, México e Suécia.

1 Peyvandi F et al. N Engl J Med2016; 374:2054-64.

2 Liesner RJ et al Blood. 2018; 13 de março (e-letter).

3 Lissitchkov T et al. Ther Adv Hematol2019; doi: 10.1177/2040620719858471.

4 Resumo das características do produto Nuwiq.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200206005595/pt/

Octapharma AG Unidade Internacional de Negócios - Hematologia Olaf Walter Olaf.Walter@octapharma.com

Larisa Belyanskaya Larisa.Belyanskaya@octapharma.com Tel.: +41 55 4512121

Ivana Spotakova Gerente de Comunicações ivana.spotakova@octapharma.com Tel.: +41793474607

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.