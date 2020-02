Aplicativo Google Maps faz 15 anos e apresenta novos recursos

O aplicativo de mapas da gigante Google, o Google Maps, apresentará novos recursos e um design renovado, anunciou a empresa americana de tecnologia nesta quinta-feira, no 15º aniversário de sua popular ferramenta de navegação.

Entre as novidades estão melhorias para quem viaja diariamente para o trabalho, em seus próprios veículos ou em transporte público, e outras que facilitam a busca por serviços ou entretenimento, afirmou o vice-presidente do produto Dane Glasgow, no blog oficial da empresa.

Nos últimos anos, o Google dominou o mercado de aplicativos de navegação, mas essas últimas melhorias em seu Google Maps parecem ter o objetivo de permanecer à frente diante da crescente concorrência no setor, com concorrentes de peso como a Apple, que recentemente introduziu uma atualização abrangente de sua própria ferramenta de mapas.

Esta nova versão do Google Maps está organizada em cinco guias, incluindo "explorar", que oferece detalhes e avaliações de restaurantes, lojas, centros culturais e outros serviços. Além disso, possui o chamado "commute", verbo em inglês que define o deslocamento frequente de um lugar para o outro e onde o Google promete oferecer as melhores rotas de e para o trabalho em qualquer meio de transporte.

O Google Maps possui mais de 1 bilhão de usuários ativos por mês e o serviço apresenta mapas de mais de 220 países e territórios e, em 171 deles, oferece atualizações em tempo real das condições de tráfego.

No ano passado, o Google adicionou um recurso que prevê o quão ocupado um ônibus, trem ou metrô pode estar. O sistema foi aprimorado para relatar também a temperatura no transporte e se possui acessibilidade ou seguranças à bordo.

Quanto ao design, os "pinos" vermelhos que indicam um local serão agora multicoloridos, de acordo com a paleta do logotipo do Google. Para comemorar o aniversário, o ícone de um carro substituirá por tempo limitado o ponto azul que mostra a localização do usuário no mapa.