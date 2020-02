Atropelamento deixa vários soldados israelenses feridos em Jerusalém

Um atropelamento intencional no centro de Jerusalém deixou 14 feridos na madrugada desta quinta-feira (6), a maioria soldados israelenses, em um dia de grande violência que também registrou as mortes de três palestinos pelo exército de Israel.

Os incidentes aconteceram nove dias depois do anúncio do projeto americano para o Oriente Médio, que pretende transformar Jerusalém na capital "indivisível" de Israel, recebido com entusiasmo pelos israelenses e rejeitado pelos palestinos.

"Nesta quinta-feira, um ataque com um automóvel foi executado em Jerusalém. Um soldado ficou gravemente ferido e foi levado para um hospital. Outros 11 soldados ficaram levemente feridos", anunciou o exército israelense, que considera a ação muito provavelmente um "ataque terrorista".

A organização de socorristas Magen David afirmou que atendeu e retirou 14 pessoas na altura da Estação Primeira, um centro de lazer e vida noturna em Jerusalém Ocidental, no limite com a parte leste da cidade.

A polícia informou que o automóvel avançou contra a multidão às 1H45 (20H45 de Brasília, quarta-feira) na avenida próxima à antiga estação de trem otomana que foi transformada em uma área com muitos bares e restaurantes.

"As unidades policiais e os socorristas foram enviados ao local. Uma investigação foi aberta por ato terrorista", disse o porta-voz da polícia israelense, Mickey Rosenfeld.

De acordo com a rádio pública israelense, entre os militares feridos estavam recrutas que seguiam para uma cerimônia no Muro das Lamentações, local sagrado do judaísmo que fica 20 minutos a pé da antiga estação.

Também nesta quinta-feira, dois palestinos foram mortos por tiros do exército de Israel em Jenin, ao norte da Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, informou o ministério palestino da Saúde. Outro palestino faleceu na Cidade Antiga de Jerusalém, quando, segundo a polícia, tentou abrir fogo contra agentes.

Desde o anúncio do plano de Trump, manifestações diárias são registradas nos territórios palestinos, sobretudo em Hebrin, sul da Cisjordânia, onde um palestino morreu em uma ação do exército na quarta-feira.

- "Resposta" a Trump -

O movimento islamita palestino Hamas, que governa a Faixa de Gaza, elogiou o ataque, que considerou uma "resposta" ao plano do presidente americano Donald Trump para o Oriente Médio.

"A operação de resistência no centro de Jerusalém ocupada é uma resposta tangível de nosso povo ao plano de destruição de Trump", declarou o porta-voz do Hamas, Hazem Qassem, em um comunicado.

O Hamas também celebrou os "atos de resistência do sul ao norte da Cisjordânia" ocupada, após distúrbios violentos nos últimos dias entre palestinos e forças israelenses.

De acordo com o plano promovido pelo presidente Donald Trump, Israel também poderia anexar as colônias judaicas na Cisjordânia ocupada, especialmente no Vale do Jordão.

O projeto também contempla a criação de um Estado palestino desmilitarizado no que restar da Cisjordânia e na Faixa de Gaza.

Israel recebeu de maneira favorável o plano, mas os palestinos condenaram o projeto do governo Trump.

Na Cisjordânia ocupada, dois palestinos morreram e seis ficaram feridos em confrontos com o exército israelense em Jenin.

De acordo com a agência oficial palestina Wafa, as vítimas fatais são Yazan Abu Tabikh, 19 anos, e Tarek Badwane, 25, membro das forças de segurança palestinas.

Os distúrbios explodiram após a demolição da casa de Ahmed Qanbah, um palestino membro de um comando que executou um ataque em 2018 que provocou a morte de um rabino na região de Nablus, cidade palestina da Cisjordânia próxima a Jeni.

A ação obedece à política do exército de destruir residências de pessoas responsáveis por ataques.