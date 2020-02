Coronavírus: moradores de Hong Kong estocam papel higiênico por medo de escassez; entenda

Os moradores decorriam aos supermercados para comprar, o que levou as autoridades a negar nesta quinta-feira boatos sobre, em meio ao combate à propagação do novo

Nos vídeos obtidos pela AFP é possível ver longas filas de clientes com carrinhos cheios de papel higiênico em várias lojas em Hong Kong. Eles também compravam arroz e macarrão.

Lois Strange, professora britânica de 32 anos, disse à AFP que na quarta-feira testemunhou uma cena caótica em um supermercado: "Estava cheio. Todo mundo pegava o máximo de rolos de papel higiênico que podia", disse.

O governo de Hong Kong publicou nesta quinta-feira uma declaração afirmando que os falsos rumores sobre a escassez de arroz e papel higiênico "levaram a compras devido ao pânico e até ao caos".

(foto: Philip FONG / AFP)

As autoridades censuraram as pessoas com "más intenções" por terem divulgado "rumores, enquanto a cidade luta contra a propagação da doença".

Hong Kong, um território chinês semiautônomo, fechou quase todos os postos fronteiriços com a China continental para tentar conter a propagação da epidemia de pneumonia viral.

Mas o transporte de mercadorias não é afetado, de acordo com o governo. "Existem reservas suficientes de produtos básicos, como arroz e macarrão. Não precisam se preocupar", afirmou o Executivo.

O novo coronavírus causou mais de 560 mortes na China continental, desde o seu surgimento em dezembro. Hong Kong, que registrou 21 casos de contaminação, anunciou na terça-feira sua primeira fatalidade pelo vírus.