Buttigieg mantém estreita ventagem sobre Sanders em votação democrata em Iowa

O pré-candidato democrata na corrida pela Casa Branca Pete Buttigieg mantinha, na quarta-feira à noite (5), uma estreita vantagem sobre seu rival Bernie Sanders - apontam novos resultados das primárias em Iowa, início da temporada eleitoral nos Estados Unidos.

Com 97% das apurações depois do "caucus" (assembleias de eleitores) de segunda-feira, o moderado Buttigieg, de 38, ex-prefeito de South Bend, Indiana, declaradamente gay, liderava a corrida com 26,2%.

Sanders, um senador por Vermont com mais do que o dobro da idade de Buttigieg e que concorre pela segunda vez em quatro anos pela indicação democrata, tinha 26,1%.

A senadora progressista Elizabeth Warren seguia em terceiro (18,2%), enquanto o ex-vice-presidente Joe Biden, favorito segundo as pesquisas em nível nacional, aparecia em quarto (15,8%).

Estes percentuais informados pelo Partido Democrata de Iowa vão determinar o número de delegados que cada pré-candidato terá pelo estado. Serão eles que vão eleger o candidato da sigla na Convenção Nacional do partido, prevista para julho.

O peculiar processo de "caucus" de Iowa se viu ofuscado por falhas técnicas que causaram humilhantes demoras na apresentação dos resultados.

Neste estado rural, no lugar da votação secreta, acontecem reuniões em escolas, igrejas e ginásios, nas quais grupos de eleitores manifestam publicamente sua preferências por este, ou por aquele, político.

Os pré-candidatos já voltam suas energias para o próximo estado a realizar suas primárias: New Hampshire, no dia 11.

Biden, de 77 anos, reconheceu que seu fraco desempenho em Iowa foi um "golpe no fígado", mas insistiu em que continuará na briga.

No total, 11 pré-candidatos democratas buscam a indicação de seu partido para desafiar a reeleição de Donald Trump em 3 de novembro.

Um virtual desconhecido no país há um ano, Buttigieg surpreendeu os observadores políticos ao superar Sanders, que até então liderava as pesquisas em Iowa. Historicamente, quem ganha Iowa se torna o candidato democrata à Presidência.