Acidente ferroviário deixa dois mortos na Itália

Ao menos duas pessoas morreram quase 30 ficaram feridas no acidente com um trem de alta velocidade da linha Milão-Salerno (sul) que descarrilou perto da cidade de Lodi, norte da Itália, anunciaram os serviço de emergência e fontes governamentais.

O acidente aconteceu na altura de Lodi, a 50 quilômetros de Milão, e as duas vítimas fatais seriam os dois maquinistas do trem, de acordo com as mesmas fontes.

"Os dois condutores faleceram e é provável que não tenham acontecido mais mortes", declarou o representante do governo em Lodi, Marcello Cardona.

Quase 30 passageiros foram hospitalizados, mas estão fora de perigo, completou.

De acordo com primeiros elementos da investigação, a locomotiva do trem descarrilou e bateu em um vagão de mercadorias em uma via paralela.