Trump é absolvido em processo de impeachment polarizado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi absolvido nesta quarta-feira (5) no Senado no julgamento de impeachment, em um processo que mostrou a profunda polarização política no país, a poucos meses das eleições presidenciais.

Trump, o terceiro presidente da história dos Estados Unidos a ser submetido a um processo de impeachment após Andrew Johnson, em 1868, e Bill Clinton, em 1998, foi inocentados das acusações apresentadas pela oposição democrata de procurar ajuda ucraniana para sua reeleição em novembro e de tentar bloquear a investigação sobre o assunto.

Dos 100 senadores, 52 republicanos consideraram o presidente inocente de abuso de poder (apenas Mitt Romney votou contra, ao lado dos democratas, 52-48) e 53 o livraram da acusação de obstrução do Congresso (53-47), no processo iniciado em 18 de dezembro na Câmara de Representantes controlada pelo Partido Democrata.

Mitt Romney, o republicano derrotado por Barack Obama nas eleições presidenciais de 2012, havia anunciado mais cedo que considerava Trump "culpado de terrível abuso da confiança pública".

A derrota democrata, que votou em bloco pelo impeachment, deu ao presidente republicano o orgulho de ter unificado o "Grande Velho Partido" em torno dele.

Numa votação solene acompanhada ao vivo pela televisão por dezenas de milhões de americanos, nenhuma das acusações atingiu a maioria dos 67 votos exigidos pela Constituição para uma condenação.

"Dois terços dos senadores presentes não o declararam culpado, o Senado determina que o réu Donald John Trump, presidente dos Estados Unidos, não é culpado das acusações", disse o presidente da Suprema Corte, John Roberts, que liderou o julgamento.

A Casa Branca celebrou a absolvição, considerando o veredicto como "uma isenção completa" e denunciando mais uma vez uma "caça às bruxas" dirigida por seus adversários democratas.

"O presidente está contente de deixar para trás este último capítulo de comportamento vergonhoso dos democratas", disse a porta-voz da presidência, Stephanie Grisham.

- Vitória -

Assim que soube do resultado, o presidente anunciou que fará um pronunciamento ao meio-dia no horário local (14h de Brasília) na Casa Branca.

"Farei uma declaração amanhã às 12:00 da Casa Branca para discutir a vitória de nosso país sobre essa Farsa de Impeachment", escreveu Trump no Twitter.

A oposição democrata acusou o 45º presidente dos Estados Unidos de ter usado recursos estatais, em particular uma ajuda militar validada pelo Congresso, para tentar forçar a Ucrânia a investigar um potencial rival político, o ex-vice-presidente democrata Joe Biden.

Desde que o escândalo surgiu, o titular da Casa Branca afirma ser vítima de uma "caça às bruxas" orquestrada por seus oponentes que não teriam digerido sua surpreendente vitória em 2016.

Na véspera da absolvição, Trump foi ao Congresso proferir o tradicional discuso anual sobre o Estado da União, e aproveitou a cerimônia solene para exaltar os feitos de sua administração como se fosse um comício para as eleições de 3 de novembro, onde buscará a reeleição.

No pronunciamento, falou sobre o "poderoso muro" contra a imigração na fronteira mexicana, seus acordos comerciais com a China, México e Canadá e "o grande êxito econômico" do país, mas em nenhum momento citou o processo de impeachment.

A polarização política no país foi exemplificada nesta cerimônia na recusa do republicano em cumprimentar a presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, e no ato da líder democrata ao rasgar uma cópia do pronunciamento diante do Congresso.

Responsável pela abertura do processo de impeachment de Trump, Pelosi ficou sentada atrás do chefe de Estado durante todo o tradicional pronunciamento anual, ao qual acompanhou franzindo a testa e rindo de forma incrédula durante vários trechos.

Trump disse que está convencido de que os eleitores punirão os "democratas que não fazem nada", enquanto a oposição crê que o presidente colocou "seus interesses acima dos interesses do país".