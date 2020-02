Lenda do cinema Kirk Douglas morre aos 103 anos

A lenda de Hollywood Kirk Douglas morreu nesta quarta-feira (5) aos 103 anos, informou seu filho, o também ator Michael Douglas.

"É com enorme tristeza que meus irmãos e eu anunciamos que Kirk Douglas nos deixou hoje aos 103 anos de idade", escreveu o ator em sua página no Facebook.

"Para o mundo, ele era uma menda, um ator da era dourada do cinema, que viveu bem seus anos de ouro, um humanitário cujo comprometimento com a justiça e as causas nas quais acreditava marcava uma pauta à qual todos nós devíamos aspirar. Mas para mim e meus irmãos, Joel e Peter, era simplesmente papai".