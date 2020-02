O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, disse nesta quarta-feira que a absolvição do presidente Donald Trump "virtualmente não tem valor" devido à maioria republicana ter se negado a ouvir as testemunhas durante o julgamento político.

"Agora que os republicanos rejeitaram um julgamento justo, a verdade é o grande asterisco na absolvição do presidente", disse Schumer a jornalistas.

"O asterisco diz que ele foi absolvido sem [apresentar] fatos. Foi absolvido sem um julgamento justo. E significa que sua absolvição virtualmente não tem valor", acrescentou.