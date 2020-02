Comunicado do Business Wire :Cepton Technologies, Inc.

A Cepton Technologies, Inc., importante fornecedora de soluções inteligentes e de última tecnologia à base de lidar, anunciou hoje que obteve mais de US$ 50 milhões em financiamento de Série C. Com isso, o financiamento total da Cepton se aproxima de US$ 100 milhões, o que lhe proporciona uma sólida base para impulsionar seus esforços de pesquisa e desenvolvimento, ampliar sua presença no mercado automotivo e apoiar importantes clientes no mundo todo.

A mais recente rodada de financiamento foi conduzida pela Koito Manufacturing Co., Ltd. (TYO: 7276), a automotiva de Nível 1 e fornecedora líder mundial de sistemas de iluminação para automóveis, com um investimento de US$ 50 milhões. Os atuais investidores da Cepton também participaram dessa rodada. Como parte da operação, a Koito obterá direitos não exclusivos de fabricar e comercializar o projeto de sensor lidar da Cepton para uma aplicação automotiva utilizando importantes componentes fornecidos pela Cepton.

A Cepton empregará o investimento obtido para acelerar o desenvolvimento e a implementação de sua tecnologia lidar de ponta em aplicações de sistemas avançados de assistência ao condutor (Advanced Driver Assistance System, ADAS), aplicações de veículos autônomos e também em outros mercados de rápido crescimento como cidades inteligentes, sistemas de transporte inteligente (Intelligent Transportation System, ITS) e segurança.

Única e patenteada, a Micro Motion Technology (MMT?) da Cepton é diferente de tecnologias tradicionais de orientação por feixe como rotação mecânica, sistemas de sistemas de microelectromecânica (Micro-Electro-Mechanical System, MEMS) e espelhos de varredura. A arquitetura MMT possibilita uma solução lidar sem espelho, atrito ou rotação para ampliar a confiabilidade e a viabilidade de fabricação do produto, proporcionando ao mesmo tempo alto desempenho e baixo consumo de energia a preços acessíveis.

"Desde sua fundação em 2016, a Cepton tem promovido grandes avanços na tecnologia lidar e proporcionado os benefícios de soluções à base de lidar aos mais diversos mercados", afirmou o Dr. Jun Pei, cofundador e CEO da Cepton. "Com esta mais recente rodada de investimento, o ano de 2020 promete ser realmente transformador para o futuro da Cepton, e vemos com grande otimismo não só receber a Koito como investidora, mas também tê-la como parceira de tecnologia e fabricação. Combinar a liderança mundial da Koito em iluminação para automóveis e sua qualidade, confiabilidade e capacidade de fabricação de padrão internacional com as premiadas soluções lidar da Cepton representa uma enorme oportunidade para realizar incursões profundas no mercado automotivo."

Sobre a Cepton Technologies, Inc.

A Cepton oferece soluções inteligentes e de última geração à base de lidar aos mais diversos mercados, como condução automotiva, sistemas avançados de assistência ao condutor (Advanced Driver Assistance System, ADAS), sistemas de tráfego inteligente, segurança, análises de multidões e robótica industrial. A tecnologia lidar baseada na MMT? patenteada da Cepton possibilita soluções confiáveis, com capacidade de escala e economicamente acessíveis que proporcionam percepção tridimensional de longo alcance e alta resolução para aplicações inteligentes.

Fundada em 2016 e liderada por veteranos do setor com mais de duas décadas de experiência conjunta em diversas tecnologias avançadas nos campos de lidar e imagens, a Cepton se dedica à comercialização de soluções lidar de alto desempenho e qualidade no mercado de massa. A Cepton está sediada em San José, Califórnia, Estados Unidos. Ela também possui escritórios registrados na Alemanha, Canadá e Reino Unido, e uma base de clientes em rápido crescimento no mundo todo.

Para saber mais, acesse www.cepton.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200205005857/pt/

Faithy Li media@cepton.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.