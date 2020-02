Lula pede adiamento de audiência para encontro com papa em 13 de fevereiro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitou o adiamento da audiência judicial em que iria depor para poder viajar ao Vaticano, onde tem uma reunião marcada com o papa Francisco no próximo 13 de fevereiro, segundo informaram seus advogados.

Lula, que no momento responde em liberdade enquanto aguarda o resultado de um recurso contra a pena por corrupção, estará fora do país entre os dias 12 e 15 de fevereiro, segundo a solicitação enviada por sua defesa à 10ª Vara Criminal Federal do Distrito Federal, onde o ex-presidente teria uma audiência referente à operação Zelotes no próximo dia 11.

A defesa do ex-presidente comunicou ao tribunal "a realização de viagem internacional, entre os dias 12 e 15 de fevereiro de 2020, para Itália/Vaticano, onde será recebido por Sua Santidade, o papa Francisco, no dia 13 de fevereiro de 2020", afirma o documento que a AFP teve acesso nesta quarta-feira.

Segundo a imprensa local, o encontro de Lula com o papa foi agendado pelo presidente argentino, Alberto Fernández, durante uma visita do chefe de Estado ao Vaticano no final de janeiro.

A 10ª Vara Criminal Federal do Distrito Federal informou que "o pedido está em análise".

"Vou visitar o Papa Francisco para agradecer não só pela solidariedade que teve comigo em um momento difícil, mas sobretudo pela dedicação dele ao povo oprimido. Também quero debater a experiência brasileira no combate à miséria", tuitou Lula.

O ex-presidente, de 74 anos, foi solto em novembro de uma prisão em Curitiba (sul), onde cumpria desde abril de 2018 pena de 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro como beneficiário de um tríplex do Guarujá, oferecido pela empreiteira OAS em troca de contratos com a Petrobras.

Sua soltura obedeceu a uma modificação nas normas sobre o momento em que um condenado deve começar a ter a sentença executada e o ex-presidente aguarda agora que o Supremo se pronuncie definitivamente sobre o caso.

Enquanto condenado, se conseguir o adiamento da audiência, Lula deverá pedir a restituição de sei passaporte.

Em agosto passado, o papa Francisco recebeu Celso Amorim, ex-chanceler de Lula, que ao sair da audiência disse que o chefe da Igreja Católica manifestou sua preocupação com a situação do ex-presidente, sua prisão e julgamento.

O interrogatório do dia 11 faz parte da operação Zelotes, na qual Lula é acusado de "corrupção passiva" por suposta participação na venda de uma medida provisória que prorrogaria a validade dos incentivos fiscais para as montadoras, favorecendo o setor automobilístico.

Lula, acusado em uma dezena de expedientes, se declara inocente e denuncia uma conspiração político-judicial para impedir seu retorno ao poder.