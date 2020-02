Governo Maduro denuncia 'violentas ameaças' de Trump contra Venezuela

O governo de Nicolás Maduro acusou nesta quarta-feira (5) Donald Trump de lançar "ameaças violentas" contra a Venezuela, um dia depois que o presidente dos Estados Unidos prometeu "esmagar a tirania" segundo ele chefiada o líder socialista.

"Trump ofende e desrespeita o povo venezuelano, fazendo ameaças violentas contra sua integridade e contra o governo constitucional, legítimo e democrático do presidente Nicolás Maduro", diz o texto lido à imprensa pelo ministro das Relações Exteriores Jorge Arreaza.

Esta é a primeira reação oficial após o discurso de Trump sobre o estado da União, que teve como convidado especial pelo líder da oposição Juan Guaidó, reconhecido como presidente encarregado da Venezuela por cerca de 50 países.

Guaidó foi aplaudido por congressistas republicanos e democratas, depois que Trump o apresentou como o "presidente verdadeiro e legítimo" do país com as maiores reservas de petróleo do mundo.

O governo de Maduro disse que o discurso de Trump esteve repleto por "expressões intervencionistas e intromissões grosseiras" e argumentou que é um "esforço agonizante para reviver a estratégia já fracassada de mudança de governo pela força".

Por isso, ele contou com a "vergonhosa cumplicidade daqueles que se dedicaram a vender a terra natal em troca das migalhas humilhantes lançadas por seu chefe, o Sr. Trump", acrescentou o comunicado em referência à presença de Guaidó no Congresso dos EUA.