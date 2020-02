Soldados israelenses matam jovem palestino na Cisjordânia

As forças israelenses mataram nesta quarta-feira um jovem palestino durante confrontos ocorridos em Hebron, uma cidade da Cisjordânia ocupada, anunciou o ministério palestino da Saúde.

"Mohamed al Hadad, de 17 anos, morreu com um tiro no coração disparado pelas forças de ocupação no setor de Bab Al Zawya, em Hebron", informou o ministério em comunicado.

Desde o anúncio, na semana passada, do plano de Donald Trump para o Oriente Médio, se organizam manifestações diariamente no bairro de Bab Al Zawya, no centro de Hebron, uma localidade especialmente tensa da Cisjordânia ocupada.

Segundo testemunhas, cerca de quinze pessoas lançaram pedras em direção às forças israelenses na cidade.

Imagens da agência palestina Wafa mostram o corpo sem vida do jovem carregado por outros manifestantes pelo centro de Hebron até um veículo.

Do carro passou para uma ambulância, que o trasladou para o hospital público de Hebron, administrado por palestinos.

Um fotógrafo da AFP viu o corpo da vítima neste centro médico.