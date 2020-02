Trump recebe Guaidó na Casa Branca nesta quarta

A Casa Branca informou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe nesta quarta-feira (5) o líder opositor venezuelano Juan Guaidó, reconhecido por Washington e por mais de 50 governos como presidente interino de seu país.

"A visita é uma oportunidade de reafirmar o compromisso dos Estados Unidos com o povo da Venezuela e para discutir como trabalhar com o presidente Guaidó para acelerar uma transição democrática", disse a Casa Branca em um comunicado, depois de Trump ter prometido, na véspera, "esmagar" a tirania do governo Nicolás Maduro.