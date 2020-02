Comunicado do Business Wire :Bacardi Limited

Nesta quinta-feita, 7.000 funcionários da Bacardi em todo o mundo acionaram a mensagem "Fora do escritório" para sair pela cidade e visitar bares em mais de 100 cidades, tudo em nome de descobrir o que há de novidade e as próximas tendências para drinks. A atividade, chamada Back to the bar, reúne todos na Bacardi para um dia de "barstool research" com os bartenders que são os observadores das tendências e formadores de opinião do ramo de bebidas e um canal direto com os consumidores. De acordo com a Nielsen CGA, 40% das receitas nos bares são influenciadas pelos bartenders uma vez que eles são os especialistas a quem recorrer para ajudar você a escolher o seu drink.

Como parte dessa terceira iteração da De Volta ao bar, a maior empresa de bebidas privada do mundo joga luz naquilo que está deixando os bartenders entusiasmados com a liberação do Relatório das Tendências de Drinks da Bacardi de 2020. O relatório destaca as tendências com base nos insights coletados em uma pesquisa da Bacardi com bartenders e embaixadores de bar em 2019, bem como pesquisa de terceiro das empresas líderes mundiais em insights dos consumidores.

A tradição Back to the bar é um momento onde todos, em toda a empresa, não importa o trabalho do dia, se tornam embaixadores e pesquisadores voltando para onde o nosso negócio é feito - nos bares e restaurantes locais", diz Mahesh Madhavan, CEO da Bacardi Limited, uma empresa familiar. "Estamos no ramo do relacionamento e eu nunca perco uma oportunidade de conversar com um bartender ou com os nossos consumidores para saber o que eles estão vendo e o que eles pensam que seria a próxima grande coisa".

Enquanto a empresa comemora seu 158º aniversário nesta semana, Back to the bar também comemora o legado da empresa da mentalidade de um fundador e espírito empreendedor. Por sete gerações, o negócio de propriedade familiar tem instilado a crença de que as marcas são construídas nos bares, não em salas de reuniões. Todos na Bacardi participam desse enfoque de "arregaçar as mangas" para a coleta de dados e serve como influenciador ao conversar com amigos, familiares e consumidores sobre as marcas.

"Em uma era onde as pessoas estão inundadas com dados, não há substituto para colocar o pé na rua e ver, em primeira mão, o que está acontecendo nos bares", diz Jacob Briars, Diretor Jurídico Global da Bacardi. "Quando alguma coisa entusiasma dos bartenders, sabemos que é uma questão de tempo antes de começarmos a ver uma mudança na mentalidade e no comportamento dos nossos convidados".

Dentre as descobertas do Relatório das Tendências de Drinks de 2020 da Bacardi estão:

-- A mentalidade em relação aos drinks é conservadora, com 83% dos bartenders citando que drinks com baixo teor alcoólico estão em alta e há um aumento de 42% das pesquisas on-line com a palavra "mocktail" em 2019. (Technomic Behind the Bar Insights, 2019 e Google Trends, 2019)

-- Produtos naturais estão em destaque, com 31% dos bartenders cada vez mais interesados em ingredientes frescos, locais. (Global Brand Ambassador Survey (GBAS), 2019)

-- A tendência dos drinks culinários empresta métodos e técnicas da cozinha e cogumelos frescos, temperos sazonais e ingredientes herbais - 91% dos bartenders usam legumes em seus drinks e 68% dos membros da Federação Americana de Culinária classificaram os drinks culinários como a "tendência do momento" no último ano. (Technomic Behind the Bar Insights, 2019)

-- O rum escuro está liderando o jogo - 43% dos bartenders o classificaram como a bebida número um para premiar. (GBAS, 2019)

-- Sustentabilidade está na linha de frente na mentalidade de todos os consumidores e isso se reflete no bar - 66% dos bartenders mencionam que os drinks sustentáveis são a tendência no momento. (Technomic Behind the Bar Insights, 2019)

-- Os drinks Ready-To-Drink (RTD) estão aqui para ficar, refletindo a demanda abrangente por drinks consistentes e convenientes, bem elaborados além do bar - houve um aumento de 26% de refrigerante de vodka e RTDs saborizados na América do Norte no ano passado. (GBAS, 2019)

-- 38% dos americanos preferem fazer seus drinks em casa e o setor se adaptou rapidamente, oferecendo aos consumidores muitos meios para facilitar o consumo em casa, desde kits para drinks até receitas recomendadas por IA. (Mintel, 2019)

Clique aqui para acessar o Relatório das Tendências de Drinks 2020 da Bacardi completo.

Sobre a Bacardi Limited

A Bacardi Limited, a maior empresa de capital fechado do mundo dedicada a bebidas alcoólicas, produz e comercializa bebidas destiladas e vinhos internacionalmente reconhecidos. A Bacardi Limited conta com um portfólio de mais de 200 marcas e rótulos, entre eles, o rum BACARDÍ®, a vodca GREY GOOSE®, a tequila PATRÓN®, o uísque Blended Scotch DEWAR'S®, o gim BOMBAY SAPPHIRE®, o vermute e os vinhos espumantes MARTINI®, a tequila produzida 100% com agave azul CAZADORES® e outras marcas líderes e emergentes, como o uísque escocês WILLIAM LAWSON'S®, o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN® e a vodca ERISTOFF®. Fundada há mais de 158 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited permanece até hoje uma empresa de propriedade familiar, emprega mais de sete mil pessoas, opera mais de 20 unidades de produção em 11 países e comercializa suas marcas em mais de 170 países. Bacardi Limited se refere ao grupo de empresas Bacardi, inclusive a Bacardi International Limited. Acesse www.bacardilimited.com ou siga-nos no Instagram, LinkedIn e Twitter.

