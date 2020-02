Comunicado do Business Wire :TRIPLE-1, Inc.

TRIPLE-1 Inc. (sede: Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka; Diretor Executivo Representante: Takuya Yamaguchi; Doravante: TRIPLE-1) anunciou dois novos produtos: O ASIC "KAMIKAZE ?" para mineração de Bitcoin que usa um processo de 7 nm feito pela TSMC e o processador de IA "GOKU" para aprendizado profundo que usa o processo de 5 nm líder do mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200205005301/pt/

KAMIKAZE II chip using TSMC's 7 nm process with special improvements. By ignoring the theory of semiconductor design and adopting a horizontally long aspect ratio, we solve the difficulties unique to mining chips, such as ultra-low voltage and large current. (Graphic: Business Wire)

---Visão geral

No "mercado de mineração de criptomoedas" que está impulsionando a miniaturização dos processos de semicondutores nos últimos anos, foi formado um modelo de negócios extremamente severo que vincula diretamente o desempenho de energia dos semicondutores usados na mineração com os recursos da mineração. A partir de fevereiro de 2017, o TRIPLE-1 vem utilizando o know-how básico que envolve a projetabilidade de processos de ponta, a otimização do consumo elétrico e a melhoria da taxa de rendimento que foi promovida a partir do desenvolvimento do ASIC (circuitos integrados de aplicação específica) para mineração de criptomoedas. O desenvolvimento começou tanto para o "KAMIKAZE ?", para mineração de Bitcoin mais recente que usa um processo de 7 nm feito pela TSMC como para o processador de IA "GOKU" para aprendizado profundo que usa o processo de 5 nm líder do mundo.

--- Próxima geração do ASIC "KAMIKAZE ?" de 7 nm mineração de Bitcoin - Projeto concluído

Utilizando o know-how promovido a partir do modelo inicial "KAMIKAZE", foi finalizado o projeto do modelo da próxima geração "KAMIKAZE ?". Após o lançamento da fita no TSMC e o protótipo ter sido inspecionado, iniciaremos a produção em massa a partir de 2021.

Além disso, começamos a oferecer placas de referência e projetos de referência para o primeiro modelo de máquina de mineração "KAMIKAZE", o sistema que pode fornecer suporte de instalação mais suave está pronto.

ASIC Boost está embutido, melhorando rapidamente a eficiência da mineração

Ao carregar o algoritmo personalizado "ASIC Boost" que melhora a eficiência da mineração (ele não foi carregado no primeiro modelo "KAMIKAZE"), é fornecido um ambiente de mineração mais altamente eficiente. Além disso, ao oferecer suporte a inversores de voltagem ultrabaixa (voltagem fornecida 0,2x V), prevemos uma redução drástica no consumo elétrico.

KAMIKAZE / KAMIKAZE Comparação de especificações de desempenho

-0- *T KAMIKAZE KAMIKAZE ? Processo TSMC 7 nm TSMC 7 nm processo aprimorado Tamanho da matriz 3,5 × 3,9 mm 3,0 × 9,0 mm Embalagem 7 × 7 mm FC-BGA 7 × 12 mm FC-LGA Tensão de entrada 0,3 V ou menos Acionamentos com tensão mais baixa que a KAMIKAZE Consumo de energia 1,2 W / chip 6,7 W / chip Taxa de hash 23 GHs / chip 240 GHs / chip Eficiência elétrica 52 W / THs 28 W / THs ASIC Boost Nenhum Suportado *T

*KAMIKAZE: Valor real do chip, KAMIKAZE?: Objetivo de projeto

--- Novos desafios, entre no mercado de IA

Nos últimos anos, várias empresas entraram no mercado de chips de IA, incluindo não apenas empresas gigantes de TI, mas também empresas em rápido crescimento na China. À medida que a competição pelo desenvolvimento de chips de IA de ponta se intensifica, o oligopólio no fornecimento por várias grandes empresas continua no mercado de processadores de IA de aprendizado profundo. Atualmente, não há chips produzidos em massa menores que o processo de 12 nm.

Por outro lado, o consumo elétrico de data centers deverá exceder 10% da energia elétrica do mundo inteiro até 2030. O TRIPLE-1 acredita que os processadores de IA para aprendizado profundo precisam não apenas do "alto poder computacional" para aprender e processar uma enorme quantidade de dados, mas também de um ponto de vista severo sobre o "consumo de energia" do ponto de vista da conservação de energia e redução de custos.

Portanto, o TRIPLE-1 lançou o projeto para desenvolver o "GOKU", um processador de IA dedicado ao aprendizado profundo com consumo de energia extremamente baixo, usando o processo de 5nm mais avançado do mundo, utilizando nossa tecnologia exclusiva de baixa potência / alto desempenho e know-how em projeto da melhor maneira possível. processos avançados.

--- "GOKU", um processador de IA para aprendizado profundo com o principal processo de 5 nm do mundo

O protótipo do primeiro estágio foi concluído e estamos inspecionando o desempenho. Pensando na produção em massa em 2021, concluiremos os protótipos mais próximos dos produtos produzidos em massa em 2020. Ele será vendido aos fabricantes de equipamentos e dispositivos para servidores de dados ou centros de aprendizado profundo em todo o mundo, e já começamos a discutir com várias empresas.

Utilizando o processo de 5 nm líder mundial, tem uma eficiência de energia 10 vezes maior que a convencional

Nosso objetivo é reduzir o consumo de energia em 1/10 do desempenho equivalente em comparação aos produtos convencionais (processo: 12 nm), e seu recurso de operação de baixa tensão, inconcebível com os produtos existentes.

Projeto para conectar várias unidades de cálculo

Assim como a estrutura do cérebro humano, onde as sinapses conectam os neurônios de maneira complexa, grande quantidade e comunicação entre núcleos muito complexa são importantes para os processadores de IA de aprendizado profundo.

Utilizando a tecnologia exclusiva de projeto de circuitos da "GOKU", que organiza muitas unidades aritméticas pequenas em uma matriz grande o máximo possível, ela foi projetada para proteger a banda de comunicação (interconexão) entre as unidades aritméticas o máximo possível.

Foi projetado para se aproximar do cérebro humano.

Tabela de desempenho GOKU (objetivo de projeto)

-0- *T Processo 5 nm Consumo de energia 100 W Pico de desempenho (meia precisão) 1 PFLOPS (1.000 TFLOPS) Eficiência elétrica (meia precisão) 10 TFLOPS / W *T

--- Informações relevantes da TRIPLE-1

Nome da empresa: TRIPLE-1, Inc. Sede Corporativa: 7F IT Bldg.?, 1-14-20 Hakataeki-Higashi, Hakata-ku Fukuoka-shi, Fukuoka, Japão Representantes: Diretor Representante, diretor executivo Takuya Yamaguchi O capital: 3.662.895.398 ienes (incluindo a reserva de capital)

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200205005301/pt/

Em relação a este comunicado de imprensa: TRIPLE-1 , Inc. Escritório de Planejamento e Estratégia GAKU MATSUSHIMA info@triple-1.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.