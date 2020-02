Ryanair acusada de publicidade enganosa sobre emissões de CO2

As autoridades do Reino Unido proibiram anúncios publicitários da companhia aérea irlandesa Ryanair após uma mensagem enganosa sobre as emissões de CO2.

A Autoridade Reguladora de Publicidade do Reino Unido considerou que a companhia de baixo custo induziu os clientes ao erro em uma campanha de setembro de 2019 no rádio, televisão e na imprensa escrita.

A Ryanair se apresentou como a empresa com as menores emissões de CO2 na Europa entre as grandes companhias aéreas.

As autoridades britânicas consideraram difícil definir que a empresa era uma "grande companhia aérea" e que os consumidores poderiam ter a impressão de contribuir menos para as emissões de dióxido de carbono, o que não é possível demonstrar.

"Os anúncios não devem aparecer de novo em sua forma atual", afirmou a Autoridade Regulatória, que pediu a Ryanair a apresentação das "provas necessárias" para poder fazer as promessas sobre o meio ambiente.

Em um comunicado, a Ryanair se declarou "decepcionada e surpresa" com a decisão e repetiu que é a companhia aérea "mais verde" na Europa.

De acordo com os dados da empresa, a Ryanair emite 66 gramas de CO2 por passageiro e por quilômetro, ou seja, uma contaminação 25% inferior que as outras grandes companhias.

Porém, de acordo com dados de abril de 2019 publicadas pela ONG Transport & Environment, a companhia estava entre as 10 empresas mais poluentes da Europa.