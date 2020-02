Comunicado do Business Wire :Curio Collection by Hilton and Tapestry Collection by Hilton

Desde refúgios pitorescos em ilhas até encantadoras cidades pequenas, as marcas de coleção de serviço completo da Hilton - Curio Collection by Hilton e Tapestry Collection by Hilton - abriram 40 hotéis exclusivos no ano passado em destinos muito procurados. Em 2020, as metas de desenvolvimento das marcas apresentam marcos notáveis, incluindo a 100a inauguração de um hotel da Curio Collection e a estreia da Tapestry Collection na Europa.

"Atualmente, a Curio Collection e a Tapestry Collection oferecem aos viajantes experiências distintas em mais de 100 hotéis no mundo inteiro - desde saborear frutos do mar de origem local das águas circundantes do oceano, como parte do programa Dock to Dish no Baker's Cay Resort Key Largo, até admirar o design original da fábrica de chocolate no The Wilbur Lititz, perto da histórica Hershey, na Pensilvânia", disse Jenna Hackett, chefe global das marcas Hilton's Collection. "As marcas da Hilton's Collection prometem aos nossos hóspedes uma experiência de viagem enriquecedora. Com a introdução de hotéis exclusivos em nosso crescente portfólio mundial, é possível manter esta promessa em uma escala ainda maior, com aberturas antecipadas em destinos como Lisboa, Paris e Madri."

No próximo ano, espera-se que a Curio Collection e a Tapestry Collection recebam os seguintes hotéis:

Inaugurações da Curio Collection

-- The Emerald House Lisbon, Curio Collection by Hilton (terceiro trimestre de 2020): O Emerald House Lisbon passa atualmente por uma renovação de vários milhões de dólares. O Emerald ficará situado no coração de Lisboa, a alguns passos das principais atrações da cidade e dos bairros históricos do Chiado e Baixa, conhecidos por seu vibrante cenário de restaurantes, butiques e cultura local. O hotel possui 67 quartos, uma academia, um restaurante e um bar para hóspedes e residentes locais.

-- Navy Pier Chicago, Curio Collection by Hilton (terceiro trimestre de 2020): Como segunda propriedade da Curio Collection em Chicago e o primeiro hotel no Navy Pier, os 222 quartos do Navy Pier Chicago terão janelas do chão ao teto para mostrar as deslumbrantes vistas do famoso horizonte da cidade, do Lago Michigan e do Pier. Os hóspedes também poderão desfrutar de um restaurante de alta energia no primeiro andar, de uma academia supermoderna e de um incomparável restaurante na cobertura de 30 mil pés quadrados, bar e espaço para eventos.

-- The Fellows House Cambridge, Curio Collection by Hilton (terceiro trimestre de 2020): O Fellows House Cambridge abraça a herança de Cambridge como lar de uma das universidades de maior prestígio do Reino Unido. Tudo, desde o interior do hotel até o nome, presta uma homenagem de bom gosto às grandes mentes que horaram a cidade ao longo dos séculos. Cheio de poesia, desenhos científicos e citações famosas, o hotel oferecerá aos hóspedes um local para uma verdadeira estadia bem como comer e beber no estilo e na cultura da cidade.

Inaugurações da Tapestry Collection

-- Atocha Hotel Madrid, Tapestry Collection by Hilton (primeiro trimestre de 2020): O primeiro hotel Tapestry Collection a ser inaugurado na Espanha, o Atocha Hotel Madrid apresentará a experiência do Tapestry Collection aos moradores e visitantes de Madri. O hotel de 46 quartos na Calle Atocha fica a poucos metros da estação ferroviária Madrid Atocha, a mais movimentada da Espanha, e a uma curta distância de atrações turísticas populares, que incluem os museus Triângulo de Ouro da Arte, Puerta del Sol, que contém o famoso relógio da cidade, e Plaza Mayor, que promove a grande arquitetura espanhola.

-- Le Belgrand Hotel Paris Champs Elysees, Tapestry Collection by Hilton (primeiro trimestre de 2020): Como o primeiro hotel Tapestry Collection na França, o Le Belgrand Hotel Paris Champs Elysees passa por uma renovação significativa, idealizada para criar um ambiente exclusivo e refletir a herança do edifício. Os hóspedes poderão desfrutar de uma área de entrada/bar e dos toques atenciosos em toda a propriedade, que incluem obras de arte originais, com curadoria exclusiva do hotel e colocadas em todos os quartos e áreas públicas que apresentam artistas franceses famosos.

-- Bermudiana Beach Resort, Tapestry Collection by Hilton (quarto trimestre de 2020): Situado em um penhasco com vista para uma intocada praia de areia rosa e águas azul-turquesa, o Bermudiana Beach Resort recebe os hóspedes em 90 apart-hotéis totalmente mobiliados. Como a primeira propriedade do Hilton nas Bermudas, o resort oferecerá várias comodidades vibrantes, que incluem uma piscina infinita e uma piscina para toda a família, um spa agradável, uma praia imaculada e isolada, além de um terraço com seu restaurante exclusivo, bar e vistas do oceano.

Juntas, a Curio Collection e a Tapestry Collection têm mais de 120 propriedades em suas linhas de frente. Desde destinos urbanos, como a capital Washington, DC, até lugares famosos como Taipei, ambas as marcas continuarão a evoluir as suas ofertas para apresentar a identidade e a história exclusivas de cada hotel, o que cria uma cultura local e proporciona a cada hóspede uma experiência diversificada e que é autêntica para o seu destino.

Os hóspedes dos hotéis Curio Collection e Tapestry Collection têm acesso ao Hilton Honors, o premiado programa de fidelidade dos hóspedes das 18 marcas distintas de hotéis da Hilton. Os membros que fazem reservas diretamente têm acesso instantâneo a benefícios, incluindo um controle deslizante de pagamento flexível que permite aos membros escolher quase qualquer combinação de pontos e dinheiro para fazer reservas, ter um desconto exclusivo para membros, conexão Wi-Fi padrão gratuita e acesso ao aplicativo móvel Hilton HHonors.

Para saber novidades sobre a Curio Collection by Hilton, acesse newsroom.hilton.com/curio. Para saber novidades sobre a Tapestry Collection by Hilton, acesse newsroom.hilton.com/tapestry.

Sobre a Hilton

Hilton (NYSE: HLT) é uma empresa de hospitalidade com liderança mundial e um portfólio de 18 marcas de classe internacional, abrangendo mais de 6.100 propriedades, com mais de 971.000 quartos, em 119 países e territórios. Dedicada a cumprir sua missão de ser a empresa mais hospitaleira do mundo, a Hilton recebeu mais de 3 bilhões de hóspedes em seus 100 anos de história, conquistou uma posição de destaque na lista dos Melhores Locais de Trabalho do Mundo em 2019 e foi nomeada Líder Mundial do Setor em 2019 pelo Índice de Sustentabilidade Dow Jones. Por meio do premiado programa de fidelidade Hilton Honors, mais de 103 milhões de membros que fazem reservas diretamente com a Hilton podem ganhar pontos por estadias em hotéis e experiências que o dinheiro não pode comprar, além de desfrutar de benefícios instantâneos, incluindo o check-in digital com seleção de quarto, chave digital e quarto conectado. Acesse newsroom.hilton.com para obter mais informações e conecte-se com a Hilton no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

Sobre a Curio Collection by Hilton

Curio Collection by Hilton é um portfólio global de alto padrão de quase 80 hotéis e resorts exclusivos. As propriedades da Curio Collection oferecem aos viajantes experiências autênticas e selecionadas através de ofertas locais distintas e comodidades inesperadas, além de oferecer os benefícios da Hilton e de seu premiado programa de fidelidade Hilton Honors. Leia as histórias mais recentes sobre a marca e os hotéis em newsroom.hilton.com/curio, e conecte-se com a Curio Collection no Facebook, Instagram e Twitter.

Sobre a Tapestry Collection by Hilton

Tapestry Collection by Hilton, lançada em 2017, é um portfólio de hotéis originais de alto padrão, que oferece aos hóspedes um estilo exclusivo e personalidade vibrante, além de incentivar os hóspedes a explorar o destino local. Com planos para uma expansão global, cada propriedade Tapestry Collection se une à confiabilidade que acompanha o nome Hilton, além dos benefícios do premiado programa Hilton Honors. Saiba mais sobre a marca de coleção de luxo da Hilton em newsroom.hilton.com/tapestry, e conecte-se com a Tapestry Collection no Facebook, Instagram e Twitter.

